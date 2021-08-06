Тарантіно заінтригував своїм варіантом фільму про Рембо і назвав його акторський склад

Квентін Тарантіно / Getty images

Квентін Тарантіно зізнався, що екранізував би роман Девіда Моррелла зовсім іншим способом, ніж фільми "Рембо" зі Сталлоне.

Як повідомляє IndiWire, на головну роль Тарантіно взяв би Адама Дайвера, а Курта Рассела на роль Шерифа.

Майстер діалогів Квентін Тарантіно зізнався, що він би екранізував книгу, а не відштовхувався від фільмів зі Сталлоне - його вразили саме діалоги з оригіналу.

"Якби я хотів зробити просто хороший фільм, щоб бути напевно впевненим, що він вийде хорошим, я б взяв за основу роман Перша кров Девіда Моррелла.. Не фільм, який зняли по першій крові, а саму книгу.

Кожного разу я читаю його, і там настільки фантастичні діалоги, що я буквально читаю все вголос. Такий фільм був би дійсно хороший. Зараз мені б хотілося зробити щось більше. Але якби я поставив собі за мету просто зняти хороше кіно, то матеріал ось він, прямо тут", - заявив геній кінематографа.

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Тарантіно сказав, що це просто ідея, і звичайно ж він не буде зараз робити цю екранізацію - свою обіцяну останню картину.

Режисер поки що не визначився, про що саме буде його фінальна картина.

У червні 2021 року Тарантіно заявив, що йде з кіно. Але він хоче зняти свій останній фільм перед цим. З картиною він не визначився, але на різних інтерв'ю "підігріває" тему, обговорюючи то один, то інший фільм, тримаючи фанатів у постійній напрузі.

Нагадаємо, що 9 фільм Тарантіно - Одного разу в Голлівуді вийшов в 2019 році, його бюджет 90-96 мільйонів, в збори - 374,3 мільйона доларів. У фільмі зіграли Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Марго Роббі, Дакота Фаннінг та інші.