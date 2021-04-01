Телесервіс Netflix завершив зйомки 2 сезону Відьмака

Відьмак 2 сезон / Netflix

Після всіх цих затримок, схоже Відьмак нарешті отримав свій другий сезон. Візажист Жаклін Ратор підтвердила в Instagram, що більша частина роботи по другому сезону була завершена, а зйомки, повністю припинять 1 квітня.

Візажист з серіалу Відьмак від Netflix підтвердила в своєму Instagram, що зйомки другого сезону завершилися 30 березня, але потім додала, що зйомки завершуються все ж 31 березня.

Як повідомляє Screen Rant, основні зйомки були завершені після травми Генрі Кавілла, а за весну вони вже дозняли всі інші не такі важливі сцени.

Нагадаємо, що 29 березня в Мережу потрапили фото зі зйомок однієї з найцікавіших сцен серіалу - Дике полювання з гри Відьмак 3.

Раніше Netflix розкрив сюжет 2 сезону серіалу Відьмак. Виявляється, сюжет серіалу матиме мало спільного з книгами Сапковського. Тепер очевидно, що творці орієнтувалися на ігри про Відьмака.

Тим часом, очікувана прем'єра другого сезону Відьмака, раніше запланована на кінець 2021 року може перенестися по часу ближче.