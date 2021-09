Помер зірка Сирітського Брукліна і Країни Лавкрафта: поліція підозрює передозування

Майкл Вільямс / Getty images

54-річного Майкла Вільямса знайшли мертвим у квартирі в Нью-Йорку. Поліція повідомила ЗМІ в понеділок 6 вересня, що поки що йде розслідування, і вони не розголошують інформацію про смерть актора.

Видання AFP з посиланням на джерело в Поліцейському управлінні повідомляє, що правоохоронці перевіряють версію передозування наркотиків.

"Він помер у квартирі в Брукліні", - повідомив також виданню лейтенант Джон Грімпел з поліцейського управління Нью-Йорка. Тіло знайшов його племінник.

Представник актора відповів виданню, що з глибоким жалем сім'я оголосила про смерть номінованого на Еммі актора Майкла Кеннета Вільямса, і просить з не турбувати.

"Вони просять конфіденційності, сумуючи про це", - йдеться в заяві Маріанни Шафран з Shafran PR, яка представляла Вільямса.

На телеканалі НВО також прокоментували смерть актора.

"Ми спустошені після того, як дізналися про смерть Майкла Кеннета Вільямса, члена сім'ї HBO протягом більше 20 років. Хоча світ знає про його величезні таланти як артиста, ми знали Майкла як дорогого друга, якого любили всі, хто мав честь працювати з ним. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття його родині у зв'язку з цією безмірною втратою", - цитує заяву The Hollywood Reporter.

Майкл Вільямс - біографія і фільмографія

Майкл Вільямс народився в Брукліні, і отримав визнання за роль в серіалі HBO Прослушка, в якому він зіграв озброєного грабіжника, який спеціалізувався на затриманні торговців наркотиками в Балтіморі.

Суворий кримінальний трилер став одним з найпопулярніших телешоу і тривав п'ять сезонів з 2002 по 2008 рік.

Він також був відомий за роллю Альберта Уайта в серіалі HBO Підпільна імперія.

Вільямс був номінований на премію Еммі за кілька ролей, в тому числі в цьому році за роль в серіалі країні Лавкрафта (2020), а також в 2015 році, коли він зіграв чоловіка блюзової співачки Бессі Сміт у фільмі Бессі.

Він також був номінований на премію The Night Of 2016 року і When They See US в 2019 році про групу молодих темношкірих чоловіків, помилково звинувачених у згвалтуванні в Центральному парку в 1980-х роках.

Актор зіграв майже в сотні фільмів і серіалів, останній - Грошова голка в лютому 2021 році.