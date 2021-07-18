У Каннах оголошено переможців найпрестижнішого кіноогляду: Україна – серед лауреатів

Український документальний фільм про Бабин Яр отримав нагороду Каннського кінофестивалю / УНІАН

Вчора ввечері відбулася урочиста церемонія закриття 74-го Каннського кінофестивалю, на який цього року були покладені великі надії. За два з гаком роки, поки кінофестиваль не проходив через COVID-19, інтерес до нього лише посилився.

Відзначимо, що в цьому році на Каннському кінофестивалі не було одного очевидного фаворита, якому всі передбачали перемогу – навпаки, було чимало гідних кінокартин, кожна з яких отримала багато позитивних відгуків. Водночас вибір журі кінофестивалю багатьох здивував.

Повний список всіх переможців Каннського кінофестивалю 2021

Золота пальмова гілка - "Титан", Джулія Дюкорно (Франція)

- "Титан", Джулія Дюкорно (Франція) Гран-прі - "Купе номер шість" Юхо Куосманена (Фінляндія) і" Герой " Асгара Фархаді (Іран)

- "Купе номер шість" Юхо Куосманена (Фінляндія) і" Герой " Асгара Фархаді (Іран) Приз журі - "Коліно Ахед", Надав Лапід (Ізраїль)," Пам'ять", Апічатпонг Вірасетакул (Таїланд)

- "Коліно Ахед", Надав Лапід (Ізраїль)," Пам'ять", Апічатпонг Вірасетакул (Таїланд) Найкращий режисер - Леоса Каракса за фільм "Аннетт" з Маріон Котіяр у головній ролі (Франція)

Найкращий сценарій - "Сядь за кермо моєї машини", Рюсуке Хамагуті (Японія)

Найкраща жіноча роль - Рената Рейнсве, "найгірша людина на світі" (Норвегія)

Найкраща чоловіча роль – Калеб Лендрі Джонс, "Нітрам" Джастіна Курзеля (США)

Золота пальмова гілка за найкращий короткометражний фільм - "Tian Xia Wu Ya", режисер Tang Yi

Україна теж не залишилася без статуетки. Стрічка "Бабин Яр. Контекст" про події Голокосту в Україні, знята режисером Сергієм Лозницею, отримала спеціальну нагороду" Золоте око" Каннського кінофестивалю. Її з 2015 року вручають за найкращий документальний фільм, який бере участь в одній із секцій кінофестивалю.

Також окремої уваги відзначилася стрічка Елі Граппа "Ольга" про українську гімнастку, яка повинна зробити складний життєвий вибір, поки в її країні відбувається Євромайдан. Вона отримала приз за найкращий сценарій ювілейного 60-го Каннського тижня.

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