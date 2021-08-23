У Мережу злили перший трейлер Людини Павука-3 і показали головного лиходія

Людина-павук / Кадр з фільму Людина-павук: далеко від дому

Вночі на 23 серпня соцмережі вибухнули від трейлера, який опублікувала Wassila Lmouaci - фахівець з ефектів, яка працювала над Зоряними війнами, ВОНО, Веномом і Гранню майбутнього.

Ролик розійшовся особливо активно по Twitter - під хештегом #SpiderManNoWayHome, який потрапив в рейтинг найпопулярніших на сьогодні.

Відео виглядає як зйомка ще не доопрацьованого трейлера на телефон, але навіть не з екрану, а з іншого телефону. Однак, можна побачити обличчя і почути розмови персонажів.

ОБЕРЕЖНО, СПОЙЛЕРИ!

Другий фільм про Людину павука закінчився тим, що Містеріо розкрив особистість Пітера Паркера і звинуватив його в нападах. Так що Пітер Паркер спочатку переховувався, а потім кинувся в Нью-Йоркський притулок Доктора Стренджа. Там він просити допомоги, і отримує дуже небезпечне заклинання, засноване на розгалуженнях реальності через події в серіалі Локі. Вонг намагався його відрадити, але Стрендж все ж зважився - але разом з тим, що Пітера всі забули, проявився побічний ефект закляття - у світ людини павука Тома Холланда повернулися суперлиходії з попередніх 5 фільмів з іншими акторами.

Так, у фінальному кадрі показали Альфреда Моліна в ролі Доктора Восьминога.

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ECCOVI IL TRAILER LEAKATO

PREGO VI VOGLIO BENE #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/U16K9YT06f — kr¡ // is waiting for Eternals (@disvstro) August 23, 2021

Мережа буквально вибухнула від коментарів шанувальників, але найпалкіші фанати Marvel вже відзначили, що людина, яка ретельно працювала над найпопулярнішими фільмами не могла просто так погубити свою кар'єру, і це пахне "зливом" від Кевіна Файгі - адже другий фільм закінчується тим, що поганий хлопець "зливає" інформацію. Те ж відбувається і зараз.

А найбільш спостережливі, які дивилися всі серіали Marvel пригадали Вандувіжн, в якому 23 серпня було відзначено червоним на календарі. З огляду на особливості серіалу, дивно, що дата в ньому ніяк не проявилася.