В Україні хочуть скасувати обов'язкову озвучку фільмів українською мовою

Закон про українське переведення фільмів знову відклали / Pixabay

У Верховній Раді зареєстровано законопроект від Слуги народу, який скасовує обов'язкове переведення всіх телефільмів в Україні на Українську мову.

Як пише видання Високий замок, закон зареєстрували у Верховній Раді 24 травня.

Йдеться про законопроект № 5554 "Про внесення змін до деяких законів щодо підтримки вітчизняних виробників теле - та кінопродукції в період встановлення карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19", ініціаторами якого виступили нардепи Микита Потураєв та Євгенія Кравчук .

Як пояснив депутат від "ЄС" Володимир В'ятрович, з 16 липня 2021 року набирає чинності частина 6 статті 23, яка передбачає, що "мовою розповсюдження і демонстрації фільмів в Україні є державна мова", тобто Українська. При цьому, це стосується не тільки кінотеатрів, а й онлайн-платформ і ТВ-каналів.читайте такожNetflix випустив фільм українською мовою і субтитрами

Весь вироблений контент повинен бути державною мовою, з певною часткою субтитрів. У "Слузі народу" новим проектом пропонують відкласти набуття чинності цієї норми до завершення карантину. Свою пропозицію депутати аргументували "негативним впливом карантину на діяльність теле - і кіновиробників".

В'ятрович стверджує, що законопроект розглядатимуть цього тижня, але LB з посиланням на свої джерела стверджує, що в парламенті його розглядати не будуть, а в середу ним займеться Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Нагадаємо, що з 2020 року на Netflix зайнялися перекладом фільмів українською мовою.

Всі фільми і серіали з українською озвучкою можна подивитися на сайті Netflix по тегам.

Озвученням фільмів українською мовою займаються студії Так Треба Продакшн та Postmodern Postproduction.

Перший фільм з українськими субтитрами на Netflix - Губка Боб, який вийшов на сервісі влітку 2020 року.