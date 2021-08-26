В Україні обирають фільм для номінації на Оскар 2022

В Україні обирають фільм на Оскар 2022 / УНІАН

На Держкіно відкрили прийом заявок від українських кіноробів для конкурсу на участь у церемонії отримання нагород Оскар 2022 у номінації Найкращий фільм іноземною мовою.

Після святкування Дня Незалежності України та закриття найважливіших кінофестивалів, прес-служба Держкіно на офіційному сайті оголосила, що з 25 серпня по 8 вересня вони готові приймати українських учасників, які сподіваються отримати Оскар.

В цей же час комітет обіцяє проводити консультації для кіноробів з приводу реєстрації фільмів.

Держкіно: вимоги для номінації фільму на Оскар

Це має бути повнометражний ігровий, документальний або анімаційний фільм (не менше 40 хвилин), знятий поза межами Сполучених Штатів Америки.

Домінантною мовою фільму не повинна бути англійська.

Фільм має бути випущено у комерційний прокат в період з 1 січня 2021 року і не пізніше 31 грудня 2021 року , що тривав щонайменше 7 днів поспіль.

Фільми, які мали запланований кінотеатральний реліз, але спочатку стали доступні на авторитетних комерційних сервісах стримінгової дистрибуції чи відео на замовлення, можуть претендувати на розгляд у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" 94-х Нагород Академії за умови надання Академії документації (оригінальний(і) документ(и) та переклад на англійську мову) про дати закриття кінотеатру/зали, встановлені урядом, попередньо запланований кінотеатральний реліз та угоди про стримінгову дистрибуцію чи відео на замовлення.

Відбір Оскарівським комітетом проходитиме у кілька етапів - перший прийом заявок - з 25 серпня по 8 вересня 2021 року.

З 9 вересня по 23 вересня 2021 року буде проводитися розгляд заявок членами комітету і всі вони повинні прийняти рішення.

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24 вересня 2021 року – фінальне засідання Комітету та оголошення результатів конкурсу.

Нагадаємо, що 92-а церемонія вручення кінопремії Оскар 2022 пройде 27 березня в Лос-Анджелесі.

На Оскар 2021 головну нагороду отримав фільм Земля кочівників.