В Україні обирають фільм для номінації на Оскар 2022

Оскарівський комітет України почав офіційно приймати заявки на участь у конкурсі для вибору картини на Оскар у 2022 році.
На Держкіно відкрили прийом заявок від українських кіноробів для конкурсу на участь у церемонії отримання нагород Оскар 2022 у номінації Найкращий фільм іноземною мовою.
Після святкування Дня Незалежності України та закриття найважливіших кінофестивалів, прес-служба Держкіно на офіційному сайті оголосила, що з 25 серпня по 8 вересня вони готові приймати українських учасників, які сподіваються отримати Оскар.
В цей же час комітет обіцяє проводити консультації для кіноробів з приводу реєстрації фільмів.
Держкіно: вимоги для номінації фільму на Оскар
- Це має бути повнометражний ігровий, документальний або анімаційний фільм (не менше 40 хвилин), знятий поза межами Сполучених Штатів Америки.
- Домінантною мовою фільму не повинна бути англійська.
- Фільм має бути випущено у комерційний прокат в період з 1 січня 2021 року і не пізніше 31 грудня 2021 року , що тривав щонайменше 7 днів поспіль.
- Фільми, які мали запланований кінотеатральний реліз, але спочатку стали доступні на авторитетних комерційних сервісах стримінгової дистрибуції чи відео на замовлення, можуть претендувати на розгляд у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" 94-х Нагород Академії за умови надання Академії документації (оригінальний(і) документ(и) та переклад на англійську мову) про дати закриття кінотеатру/зали, встановлені урядом, попередньо запланований кінотеатральний реліз та угоди про стримінгову дистрибуцію чи відео на замовлення.
Відбір Оскарівським комітетом проходитиме у кілька етапів - перший прийом заявок - з 25 серпня по 8 вересня 2021 року.
З 9 вересня по 23 вересня 2021 року буде проводитися розгляд заявок членами комітету і всі вони повинні прийняти рішення.
24 вересня 2021 року – фінальне засідання Комітету та оголошення результатів конкурсу.
Нагадаємо, що 92-а церемонія вручення кінопремії Оскар 2022 пройде 27 березня в Лос-Анджелесі.
На Оскар 2021 головну нагороду отримав фільм Земля кочівників.