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Вийшов новий тизер-трейлер і дата виходу 4 сезону Дивних див

6 серпня 2021, 16:23

З'явився тизер в якому ТелеСервіс оголосив рік виходу 4 сезону серіалу Дивні дива.

Дуже дивні справи 4 сезон
Дуже дивні справи 4 сезон / Netflix

Телекомпанія Netflix без попередження опублікувала новий тизерний трейлер 4 сезону серіалу Дивні дива - в ньому натякнули, що з паралельного всесвіту знову щось наближається, і Оді це відчуває.

Однак, команда в цей раз починає боротьбу не разом, так як після 3 сезону майже всі герої роз'їхалися по різних містах, а Шеф потрапив через червоточину в руки до росіян - в аналогічний проект, де брала участь Оді.

"Щось наближається, і це вже майже що тут", - каже закадровий голос Оді.

У той же час підпис до трейлера - перевернута. У першій її частині говориться:"Побачимося в перевернутому світі".читайте такожДуже дивні справи 4 сезон: дата виходу і актори серіалу

"Дивні дива повернуться в 2022 році", - йдеться в другій частині підпису.

Поки що точна дата виходу Дивних див 4 сезону не називається, але зазвичай прем'єра була влітку.

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