Вийшов новий трейлер фільму Форсаж 9 з Він Дізелем

Форсаж 9 / кадр з трейлера

Вийшов новий трейлер з погонями і машинами-магнітами до фільму Форсаж 9.

За сюжетом фільму Домінік Торетто спокійно живе і не промишляє порушенням закону, але йому доводиться зібрати нову команду, тому що цього разу знову сім'я в небезпеці - доведеться йти проти свого брата, про якого було ні слова протягом десятка фільмів.

Брат Домініка - не просто суперлиходій, а найнебезпечніший злочинець у світі.

Режисером Форсажу 9 став Джастін Лін, який до цього зняв чотири частини серії: третю, четверту, п'яту і шосту.

Джон Сіна зіграє "молодшого братика" Торетто, до ролей повернуться Мішель Родрігес, Тайрон Гіббсон, Кріс Бріджес і Джорджана Брюстер. Наталі Еммануель приєдналася до команди після останнього фільму, а Сон Кан зіграє Хана.

Форсаж 9 виходить на екрани 20 травня 2021 року