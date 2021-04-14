Вийшов новий трейлер фільму Форсаж 9 з Він Дізелем

Universal Pictures показали новий трейлер 9 частини Саги Форсаж, як її вже прозвали у Мережі.
Вийшов новий трейлер з погонями і машинами-магнітами до фільму Форсаж 9.
За сюжетом фільму Домінік Торетто спокійно живе і не промишляє порушенням закону, але йому доводиться зібрати нову команду, тому що цього разу знову сім'я в небезпеці - доведеться йти проти свого брата, про якого було ні слова протягом десятка фільмів.
Брат Домініка - не просто суперлиходій, а найнебезпечніший злочинець у світі.
Режисером Форсажу 9 став Джастін Лін, який до цього зняв чотири частини серії: третю, четверту, п'яту і шосту.
Джон Сіна зіграє "молодшого братика" Торетто, до ролей повернуться Мішель Родрігес, Тайрон Гіббсон, Кріс Бріджес і Джорджана Брюстер. Наталі Еммануель приєдналася до команди після останнього фільму, а Сон Кан зіграє Хана.
Форсаж 9 виходить на екрани 20 травня 2021 року