Вийшов повноцінний трейлер фільму Людина павук: немає шляху додому

Людина павук: немає шляху додому / кадр з трейлера

Новий фільм Людина павук: немає шляху додому виходить у світовий прокат 17 грудня 2021.

У новому трейлері оголосили точну дату виходу фільму і показали матеріал, який ще не був злитий з телефону за день до цього 23 серпня.

У трейлері показали, що сюжет тісно зав'язаний на Стівені Стренджі - він не просто допомагає Пітеру створити небезпечне заклинання, але потім проробляє з ним той же трюк, що і Древня з Халком у Війні нескінченності.

Крім того, Пітер чомусь потрапить зі Стренджем в дзеркальний світ, який почне згортатися так само, як це було під час бою з адептами Дормаму. Тільки бійка цього разу буде з Доктором Стренджем.

У фіналі трейлера підтвердили появи Доктора Октопуса, який чітко з'являється з якогось порталу в світ людини-павука Тома Холланда.

Фільм Людина павук: немає шляху додому виходить 17 грудня в США і 16 грудня в Україні.