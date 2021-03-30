Вийшов повноцінний трейлер мультсеріалу Star Wars: The Bad Batch

Зоряні війни : бракована партія / кадр з трейлера Disney

Компанія Disney показала, яким буде новий мультсеріал, хронологія якого виходить за рамки Війни клонів, і до створення Першого Ордена в 7 частині Зоряних воєн.

У трейлері відразу ж показали знайомих героїв - як творців клонів на Каміно, так і нове керівництво недавно створеної Галактичної Імперії Палпатіна.

Star Wars: The Bad Batch розповість про елітний 99-тий загін клонів, в який входить п'ять бійців: Мисливець, Ехо, Технік, Трощило і Прицільник.

Дейв Філоні виступив виконавчим продюсером The Bad Batch, а провідним сценаристом серіалу стала Дженніфер Корбетт, яка працювала над кількома епізодами опору.

Перший епізод вийде 4 травня - його хронометраж складе 70 хвилин. А з 7 травня почнуть виходити нові серії на щотижневій основі.