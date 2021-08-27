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Вийшов трейлер фільму Спенсер - про принцесу Діану з Крістен Стюарт

27 серпня 2021, 12:15

Творці фільму Спенсер передали незвичайний настрій майбутнього фільму про розлучення Діани.

Спенсер
Спенсер / кадр з трейлера

З'явився трейлер фільму Спенсер, який присвятили трьом дням з життя принцеси Діани, коли вона дізналася про те, що її сім'я під загрозою.

Довгоочікуваний фільм Спенсер, кадрами якого так довго інтригували творці, отримав трейлер, який задає емоції майбутньої стрічки.

Сюжет Спенсера зосереджений трьох днях напередодні Різдва. У ньому Крістен Стюарт в ролі принцеси Діани вперше знає про зраду свого чоловіка і зважується на один з нелегких кроків у своєму житті – на розлучення з принцом Чарльзом.

Трейлер демонструє байдужу і холодну атмосферу офіційних приготувань до Різдва, як фон до того, які страждання і переживання відчуває Діана. Крістен Стюарт цього разу змогла передати метання і сумніви принцеси Діани.

У фільмі зіграють Крістен Стюарт, Джек фартінг, Шон Харріс, Саллі Хокінс, Емі Менсон.

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Музику для фільму написав гітарист британської групи Radiohead - Джонні Грінвуд.читайте такожКрістен Стюарт зробили копією принцеси Діани у фільмі Спенсер

Крістен Стюарт в ролі принцеси Діани з'явиться у фільмі Спенсер в кінотеатрах з 4 листопада 2021 року.

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