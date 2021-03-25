Вийшов трейлер фінального сезону Супердівчина на каналі CW

Супердівчина 6 сезон / кадр з трейлера CW

Телеканал CW показав трейлер фінального 6 сезону серіалу Супердівчина, який входить в серіальний Всесвіт по DC Comics, який, проте не перетинається з кіновсесвітом.

У новому трейлері показали, що Лекс Лютер отримав суперздатності і безсмертя, так що здатний на рівних битися з криптонцями. У сцені також показали, що він здатний з легкістю розкидати їх одним розрядом сил.

У планах суперлиходія - перебудувати Землю за своїм планом. А потім і весь Всесвіт - чому б і ні?

Сюжет натякає на пік протистояння з Лютером, але неясно чим воно закінчиться - в кадрі майнула Супердівчина під впливом криптоніту, а на тлі їй кричали: "Ти не можеш померти!".

Шостий і заключний сезон Супердівчина отримає 20 епізодів. Але навесні вийде тільки 10 серій - інші покажуть восени 2021 року.

Супердівчина 6 сезон фінальний трейлер - дивитися:

Перша серія фінального сезону серіалу Супердівчина виходить 30 березня на каналі CW.

Як раніше повідомляв Главред, повилися подробиці зйомок серіалу Володар кілець від Amazon. Режисер Доктора Хто і Проповідника знімає чотири серії Володаря кілець.