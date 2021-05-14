Вийшов трейлер скандальної драми про темношкіру королеву Великобританії

Анна Болейн / кадр з трейлера

Серіал Анна Болейн - Британський міні серіал, присвячений останнім п'яти місяцям життя другої дружини короля Англії Генріха VIII. Головну роль виконала Джоді Тернер-Сміт, і вся суть серіалу в тому, що Анну Болейн і її родичів зіграли темношкірі актори. Події розгортаються в Середньовіччі в одній з головних консервативних країн Європи - Англії, автори позначили його як історичний психологічний трилер.

Зйомками займаються кіностудія Fable Pictures спільно з Chanel 5 і Sony Pictures Television.

За сюжетом, головна героїня буде боротися за гендерну рівноправність в патріархальній Англії того часу. Вибір актриси автоматично має на увазі також перемогу на расовому терені.

Примітно, що режисером серіалу виступила жінка - Лінсі Міллер, яка працювала над картинами Падіння в мертві води і Робити гроші. Створенням сценарію займалася дебютантка Єва Хеддервік Тернер.

Брата Анни Джорджа Болейна, зіграв Паапа Ессьєду, Генріха VIII, її чоловіка, - Марк Стенлі , наступну на черзі дружину Генріха, Джейн Сеймур - Лола Петтікрю

Після повідомлення про те, що білу англійку Болейн зіграє темношкіра актриса, в соцмережах вибухнули дебати. Багато хто висловив думку, що оскільки в сучасному кінематографі не допускається вайтвошінг (коли білі грають людей з етнічних меншин), то і блеквошингу немає місця в сучасному кіно.

Після того, як Лінсі Міллер відкинула всі звинувачення, тему тимчасово закрили.

Дата виходу серіалу - травень 2021 року.