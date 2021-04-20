Warner Bros повернули Майкла Кітона до ролі Бетмена у фільмі Флеш

Після того, як стало відомо про початок зйомок Флеша в Лондоні, Warner Bros розсекретили акторів, які з'являться у фільмі.
У Лондоні почали зйомки нового фільму про Флеша, сюжетною лінією якого буде зміна майбутнього через "Флешпоінт" - повернення бігуна в часі.
Як повідомляє Deadline , Барбара і Андрес Мускетті вже почали роботу над сольником DC - робота йде паралельно Аквамену 2.
Зараз проектом керує Андрес Мускетті. Роль Баррі Аллена, супербігуна Флеша, грає Езра Міллер, (Гранту Гастіну з серіалу відмовили в ролі), а його кохану Айріс зіграє Кірсі Клемонс.
За останніми повідомленнями, Майкл Кітон виконає роль Бетмена, а в якості камео до цієї ж ролі повернеться і Бен Аффлек.
Як повідомляє The Wrap, зйомки Флеша Андрес Мускетті у Великій Британії стартували 19 квітня, а агенти Кітона підтвердили його участь.
За сюжетом, флеш 2022 зв'яже минулий Кіновсесвіт DC і майбутній, переписавши історію поверненням героя в минуле, який хотів врятувати матір і звільнити батька з в'язниці.
Прем'єра фільму запланована на листопад 2022 року.
Нагадаємо, що в жовтні 2021 вийде новий фільм Бетмен, в якому головну роль зіграє Роберт Паттінсон. Чи буде він відбуватился у Всесвіті до Флешпойнта, чи після - ніхто на DC поки не уточнює.
Аквамен 2 з Ембер Херд також виходить в 2022 році.
Фільм Шазам 2 за коміксами DC вийде в 2023 році.