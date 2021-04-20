Warner Bros повернули Майкла Кітона до ролі Бетмена у фільмі Флеш

Флеш / кадр з КФ Ліга справедливості

У Лондоні почали зйомки нового фільму про Флеша, сюжетною лінією якого буде зміна майбутнього через "Флешпоінт" - повернення бігуна в часі.

Як повідомляє Deadline , Барбара і Андрес Мускетті вже почали роботу над сольником DC - робота йде паралельно Аквамену 2.

Зараз проектом керує Андрес Мускетті. Роль Баррі Аллена, супербігуна Флеша, грає Езра Міллер, (Гранту Гастіну з серіалу відмовили в ролі), а його кохану Айріс зіграє Кірсі Клемонс.

За останніми повідомленнями, Майкл Кітон виконає роль Бетмена, а в якості камео до цієї ж ролі повернеться і Бен Аффлек.

Як повідомляє The Wrap, зйомки Флеша Андрес Мускетті у Великій Британії стартували 19 квітня, а агенти Кітона підтвердили його участь.

За сюжетом, флеш 2022 зв'яже минулий Кіновсесвіт DC і майбутній, переписавши історію поверненням героя в минуле, який хотів врятувати матір і звільнити батька з в'язниці.

Прем'єра фільму запланована на листопад 2022 року.

Нагадаємо, що в жовтні 2021 вийде новий фільм Бетмен, в якому головну роль зіграє Роберт Паттінсон. Чи буде він відбуватился у Всесвіті до Флешпойнта, чи після - ніхто на DC поки не уточнює.

Аквамен 2 з Ембер Херд також виходить в 2022 році.

Фільм Шазам 2 за коміксами DC вийде в 2023 році.