Зірка Вбити Білла і Елементарно стала лиходійкою у фільмі Шазам 2

Люсі Лью / кадр з МС елементарно

Ватсон з Елементарно повернеться до образу лиходійки рівня Вбити Білла, сестру-лиходійку Геспери.

Як повідомляє Variety, Люсі Лью зіграє сестру героїні Хелен Міррен у новому Шазамі.

Героїня Люсі Лью на ім'я Каліпсо не з'являлася в оригінальних коміксах, але спеціально для фільму її вставили в сюжет в ролі однієї з лиходійок, дочкою Атласа з давньогрецьких міфів. Вона буде сестрою Геспери - також дочки Атласа.

Сам титан - одне з джерел сили для головного героя, хлопчика Біллі Бетсона, який перетворюється на надлюдину, коли вимовляє чарівне слово "Шазам". Після цього він отримує витривалість Атласа, а також силу Зевса, силу Геракла, мудрість Соломона, швидкість Меркурія і хоробрість Ахілла.

Сиквел Шазам 2 вийде з підзаголовком Гнів Богів, постановкою займається режисер першої частини Девід Ф. Сандберг. Сценарій пише Генрі Гайден, Пітер Сафран виступив продюсером.

Подробиці про сюжет картини не розкривають, але реліз картини запланований на 1 червня 2023 року.

Люсі Лью - популярна американська модель і актриса, особливу популярність отримала після ролі глави японської мафії О-Рен Ішії у фільмах Вбити Білла. Вона знялася в низці бойовиків: Балістика: екс проти Сілвер (з Антоніо Бандерасом), Ангели Чарлі 1 і 2, та Шанхайський полудень.

Крім того, вона знялася в низці серіалів - від Беверлі Хіллс і Секретних матеріалів до Елементарно, і Чому жінки вбивають, де вона отримала головні ролі. У мультфільмі Панда Кунг-фу Люсі Лью озвучує Змію.

27 серпня 2015 року у Лью народився син Роквелл Ллойд Лью, виношений сурогатною матір'ю.