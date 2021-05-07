Адмірал НАТО зізнався, як Путін може напасти на Україну

У НАТО розповіли, як Путін зможе напасти на Україну / УНІАН

Навіть попри те, що путінська Росія відвела свої війська від кордону з Україною, ми маємо бути готовими до новому наступу країни-агресора. Ймовірно, що він відбудеться в Чорному морі, заявив колишній Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс в статті для Bloomberg.

Він зазначив, що західним партнерам України також слід не втрачати пильності.

"У квітні українці зітхнули з полегшенням, коли президент Росії Володимир Путін заявив, що відведе більшість з більш ніж 100 000 військових, перекинутих на російсько-український кордон. Так зробили США, НАТО і решта Європи. Але ніхто не повинен зітхати з полегшенням: Путін не той, хто відступає. Отже, де можливо очікувати на його подальшу провокацію? Швидше за все у водах Чорного моря", - зауважив адмірал.

Ставрідіс нагадав, що вторгнення РФ до Криму в 2014 році закінчилося найбільшим в XXI столітті захопленням території суверенної держави. До того ж, ця територія має стратегічне значення. Після цих подій Москва не шкодувала грошей, зброї і військових кураторів для тимчасово окупованого півострова і частин Донбасу.

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"Нещодавнє накопичення (сил. - ред.) стало, мабуть, сигналом для Заходу про те, наскільки неухильний тиск Путін чинитиме на Україну, і про його глибокий опір вступу (України. - ред.) до НАТО. Це також відволікало увагу від його переслідування опозиційного лідера Олексія Навального і сприяло зростанню рейтингу Путіна в Росії. Зрештою це дозволило російським військовим ефективно попрактикуватися в разі, якщо Путін вирішить кинути кубики і вторгнутися через кордон", – міркує колишній високопоставлений представник Північноатлантичного альянсу.

Ставрідіс також зазначив, що, хоча здатність Путіна здивувати своїх геополітичних конкурентів ніколи не слід недооцінювати, нинішні маневри його армії не схожі на підготовку до повномасштабного сухопутного вторгнення.

"Путін вже фінансово напружений своїми зарубіжними авантюрами. Відновлення Сирії потребуватиме величезних коштів. Підтримка терористів в Україні коштує дорого. Він має величезний апетит до дорогої нової зброї (наприклад, мілітаризація космосу). І він залишається під потужними санкціями Заходу. Замість цього він може вирішити зміцнити свій контроль над акваторією Чорного моря", – вважає колишній адмірал.

"Цінність цієї ділянки, за його оцінкою, полягає в його стратегічному значенні. Адже Чорне море межує з Болгарією, Грузією, Румунією, Росією, Туреччиною та Україною. "Серед цієї групи НАТО має трьох повноправних членів Альянсу (Туреччина, Румунія і Болгарія), а також двох близьких партнерів – Україну і Грузію (Росія окупувала території обох). Як і Південно-Китайське море, це потенційна морська точка спалаху. Крім того, воно, ймовірно, стане багатим джерелом вуглеводнів, що лише посилить напруженість в регіоні", – пояснив експерт.

Більш того, він припустив ймовірність повторення такого ж сценарію, який стався поблизу Керченської протоки восени 2018 року. Тоді Росія захопила три українських військових судна разом з екіпажами.

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"Коли Росія вторглася в Україну в 2014 році, військові Путіна застосували відьминську тактику і процедури. Кібервійна, спецназ без розпізнавальних знаків (так звані зелені чоловічки), підпільні напади на транспортні вузли, пропаганда через соціальні мережі і швидкі блискавичні удари були частиною даного міксу комбінацій. Без сумніву, у Путіна є морська версія цієї історії", - написав Ставрідіс.

Згідно з його прогнозом, морський наступ РФ міг би поєднувати розгортання комбінації швидких патрульних катерів з крилатими ракетами "земля-земля" і ракетами наземного базування; застосування вертольотів на базі десантних кораблів для перекидання спецназу; залучення до операції дизельних підводних човнів, атакуючих українські військові та цивільні цілі.

Одночасно окупанти можуть вдатися до кібератак, щоб позбавити українське командування здатності керувати військами, а також до десантних нападів на ключові стратегічні вузли.

Зустріч Байдена і Путіна - про що повідомлялося раніше:

Президент США Джо Байден запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися під час телефонної розмови в середині квітня.

Точні дати не називалися. В якості місця зустрічі адміністрація Білого дому запропонувала третю країну.

Влада Австрії запропонувала провести зустріч у Відні. Кремль заявив, що офіційної відповіді щодо зустрічі не було, і Москва вивчає пропозицію.

За даними російських ЗМІ, глава Білого дому запропонував російському президенту зустрітися 15-16 червня.