Транзит газу до ЄС і Північний потік-2: Меркель 22 серпня приїде в Україну на зустріч із Зеленським

Зеленський і Меркель повинні обговорити Донбас, транзит газу через Україну і Північний потік-2 / Фото www.president.gov.ua

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель планує 22 серпня приїхати до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери двох держав планують обговорити питання транзиту газу і ситуації на Донбасі. Інформація офіційно підтверджена.

Про це повідомляє Вести з посиланням на власне джерело. Вказується, що перемовини з боку Банкової щодо візиту Меркель вів глава ОП Андрій Єрмак.

Сторони повинні обговорити питання транзиту газу через Україну і ситуацію на Донбасі.

За даними інсайдера РБК-Україна, візит Меркель в Україну узгоджено орієнтовно на 22 серпня. При цьому вказується, що теми перемовин Зеленського з Меркель наразі невідомі.

Видання припускає, що сторони можуть обговорити питання Північного потоку-2, який буде добудовано вже через декілька тижнів.

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Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров підтвердив Вести, що Меркель відвідає з візитом Київ 22 серпня.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Никифоров пізніше уточнив, що Зеленський і Меркель мають намір поговорити про питання безпеки, українсько-німецьких відносини, а також інші актуальні питання.

"Федеральна канцлерка ФРН пані Ангела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Теми перемовин: безпека, двосторонні відносини і інші актуальні питання", - підкреслив спікер Банкової.

Зустріч Зеленського та Меркель

Президент України Володимир Зеленський 12 липня провів перемовини у Берліні з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель. Під час дискусії, яка тривала більше 4 годин, сторони також обговорили питання газопроводу Північний потік-2 і військового конфлікту на Донбасі.читайте такожЕксперт пояснив, навіщо Меркель потрібна була зустріч із Зеленським і при чому тут Північний потік-2

За підсумками перемовин під час спільного з Зеленським брифінгу Меркель заявила, що Німеччина виступає за проведення виборів на окремих районах Донбасу і закликає до імплементації так званої "формули Штайнмаєра".

Пізніше президент Зеленський сказав, що в України та Німеччини різні погляди щодо газопроводу Північний потік-2 і закликав надати Києву гарантії щодо транзиту газу до Європи на 10-15 років.