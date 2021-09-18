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"Анексія Донбасу" і військова операція України: у Кравчука назвали сценарій Росії щодо ОРДЛО

18 вересня 2021, 20:02

Росії потрібен Донбас для того, щоб цей регіон залишався проблемою України, сказав Сергій Гармаш.

Війна на Донбасі
Росія може визнати "ДНР" і "ЛНР" за прикладом Абхазії з Південною Осетією - Гармаш / УНІАН

Росія не приєднуватиме окуповані райони Донбасу, однак може визнати так звані "ДНР" і "ЛНР". Каталізатором такого процесу може стати військова операція України зі звільнення даних територій, або ж внутрішньополітичні проблеми російської держави. Про це заявив представник Донецька в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

У коментарі Obozrevatel він розповів про те, що на пострадянському просторі вже є приклади, коли Росія роздавала паспорти, але не приєднувала окуповані території. Журналіст вважає, що такого сценарію не буде і зараз.

"У нас є приклад Осетії і Абхазії, де видавалися російські паспорти, але їх не анексували. Росія ніколи не анексує Донбас", - вважає Гармаш.

За його словами, Донбас потрібен Кремлю для вилучення викопних ресурсів і з тією метою, щоб захоплені території ОРДЛО залишалися проблемою для України.

Однак, як вважає український парламентер, Москва може визнати "ДНР" і "ЛНР" за прикладом Абхазії і Південної Осетії з метою консервації ситуації. Це може статися у тому випадку, якщо росіяни зрозуміють, що втрачають Донбас. Передумовами до цього можуть стати спроба України силою звільнити ОРДЛО або внутрішньополітичні проблеми в самій Росії.

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читайте такожРосія відриває Донбас і виходить з Мінських угод: дипломат заявив про унікальний шанс України"Найвірогідніше - спроба збройним шляхом звільнити цей регіон. Або якісь внутрішні проблеми у Росії. Наприклад, дестабілізація. Тоді потрібно буде відвернути росіян від внутрішніх проблем, створити осередок напруги на сході і перемогти там таким чином – визнати "республіки", - підкреслив Сергій Гармаш.

Нагадаємо, у Росії з 17 по 19 вересня відбуваються вибори до Держдуми. Росіяни проводять "виборчий процес" також в окупованому Криму та Донбасі. За повідомленнями російських ЗМІ, у Ростовській області роздають паспорти РФ громадянам України, які прибули з ОРДЛО для участі в "голосуванні".

Перемовини щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський в одному зі своїх інтерв'ю сказав, що він не бачить перспектив у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі на базі Мінського процесу. Тому він має намір шукати шляхи створення інших форматів щодо вирішення конфронтації з президентом РФ Путіним і господарем Білого дому Джо Байденом.

Глава РФ Володимир Путін звинуватив Київ у порушенні Мінських угод. За його словами, якщо Верховна Рада проголосує за закон про перехідний період на Донбасі, Москва сприйме такий крок як односторонній вихід України з Мінських угод.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не погодиться на перемовини в рамках нормандського формату допоки, доки не з'явиться механізм реалізації Мінських угод. Наразі, згідно з позицією російської влади, Київ, мовляв, ухвалює закони, які суперечать "Мінську".

Спікер Банкової Сергій Никифоров запевнив, що дискусія щодо організації нової зустрічі в нормандському форматі триває. Зеленський розраховує на зустріч з лідерами Німеччини, Франції та Росії з метою проведення продуктивних перемовин.

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