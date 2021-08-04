Кабмін звільнив одного з головних соратників Авакова Антона Геращенка

Геращенко в МВС відповідав за роботу міністерства з Радою та ЗМІ / УНІАН

Кабмін під час засідання в середу, 4 серпня, відправив у відставку заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. Чиновник займав цю посаду з 25 вересня 2019 року. За попередньою інформацією, Геращенка звільнили за власним бажанням.

Як повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, рішення щодо Геращенка було прийнято на засіданні уряду під час прийняття рішень щодо кадрових перестановок у Кабміні.

Відомо, що новим заступником міністра внутрішніх справ став Драп'ятий Богдан Євгенович.

Джерело видання РБК-Україна підтверджує відставку Геращенко. За даними інсайдера журналістів у Кабміні, він звільнений за власним бажанням.

Антон Геращенко був призначений на посаду заступника міністра внутрішніх справ України у вересні 2019 року. Чиновник відповідав за взаємодію Міністерства внутрішніх справ з Верховною Радою, Громадською радою при Міністерстві та роботу зі ЗМІ. Також в зоні його відповідальності була координація законодавчого забезпечення діяльності МВС.

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Геращенко вважається одним з головних соратників Авакова.

Відставка Арсена Авакова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 13 липня офіційно подав у відставку. Колишній глава МВС займав цю посаду більше 7 років.

15 липня Верховна Рада офіційно проголосувала за відставку Авакова. Рішення підтримав 291 народний депутат.

Наступного дня, 16 липня, Рада підтримала призначення голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Проголосував "за" 271 парламентарій.