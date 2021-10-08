УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Арахамія розповів, як покарають Третьякову за скандальне висловлювання

8 жовтня 2021, 23:55

У фракції Слуга народу застосують до неї тільки дисциплінарне стягнення, розповів голова фракції Давид Арахамія.

Давид Арахамія
Давид Арахамія висловився про Третьякову / УНІАН

Голову комітету парламенту Галину Третьякову, яка сьогодні потрапила в гучний скандал через заяву щодо померлого нардепа, знімати з посади не будуть. У фракції Слуга народу застосують до неї лише дисциплінарне стягнення, розповів голова фракції Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він зазначив, що особисто вибачився за слова своєї колеги перед парламентарями.

"Я вийшов на трибуну і вибачився перед усіма колегами в парламенті за її поведінку, перед виборцями і звичайно ж перед рідними загиблого. Як то кажуть, про загиблих потрібно говорити тільки хороше або нічого взагалі", - зазначив Арахамія.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, як працюється з такою людиною, яка вже не вперше відзначалася скандальними заявами, голова фракції Слуга народу назвав Третьякову "моральною людиною" і спробував її виправдати тим, що всі вони дуже напружено працювали останнім часом.

"Чесно кажучи, вона моральна особа, я не розумію (чому вона так висловилася про Полякова - ред.), можливо, тому що криза була великою за останні кілька днів, всі напружено працювали, можливо з цим пов'язано. Я ще не спілкувався з нею. Після того як це сталося вона виїхала з парламенту ", – сказав він.

Реклама

Водночас Арахамія зазначив, що до Третьякової застосують дисциплінарне покарання – її відсторонять від п'яти найближчих пленарних засідань.

"Ми всією фракцією підписали заяву в регламентний комітет з проханням позбавити її 5 пленарних засідань – є така форма дисциплінарного стягнення в парламенті, і будемо дивитися далі", – сказав він.

Голова фракції додав, що у разі, якщо Третьякова сама вирішить піти, то її підтримають у цьому намірі.

Раніше Третьякова прокоментувала смерть колеги Антона Полякова в партійному чаті словами "одним ворогом менше". Про це з трибуни в Раді сказав керівник депутатської групи "за майбутнє" (до неї і входив покійний) Ігор Палиця.

Керівник фракції СН Давид Арахамія вибачився перед близькими і рідними покійного нардепа Полякова, процитувавши античну приказку − "про померлих - або тільки хороше, або нічого".

Пізніше Третьякову тимчасово відсторонили від пленарних засідань.

viber
Слуга народу новини України Давид Арахамія Галина Третьякова
Зараз ви переглядаєте новину «Арахамія розповів, як покарають Третьякову за скандальне висловлювання». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Вдалі стрижки та зачіски на кожен день 2021 2022, які роблять жінок візуально вищимиВдалі стрижки та зачіски на кожен день 2021 2022, які роблять жінок візуально вищими Гороскоп на 6 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фатальна помилка або фантастичний деньГороскоп на 6 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фатальна помилка або фантастичний день Найсмачніша і корисна шаурма: готувати всього 15 хвилинНайсмачніша і корисна шаурма: готувати всього 15 хвилин "Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками""Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками" Морок ще гірший, ніж за часів Путіна: ексмайор КДБ спрогнозував майбутнє України після зміни влади у РФМорок ще гірший, ніж за часів Путіна: ексмайор КДБ спрогнозував майбутнє України після зміни влади у РФ

Останні новини

00:51

День художника 2021: душевні привітання і милі картинки до свята

00:19

Гороскоп на 10 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: зрада, крадіжка або збитки Відео

09 жовтня, субота
23:19

У Києві авто на шаленій швидкості влетіло в маршрутку: є загиблі та постраждалі Відео

22:49

Напівоголена Злата Огневич виконала гарячий танець для учасників "Холостячки" та спровокувала бійку

22:16

В Ужгородській школі дітям видають сніданки у файлах для паперу: шокуючі кадри Відео

Реклама
22:04

Саакашвілі розкрив маршрут свого повернення до Грузії Відео

21:22

Біля маєтку Порошенка під Києвом влаштували акцію протесту: почалися масові сутички Відео

21:19

Є перша перемога: збірна України здолала Фінляндію у відборі на ЧС-2022 Фото Відео

20:48

"Болючий удар": Київ анонсував відповідь на газову угоду Угорщини та РФ Відео

20:09

У Кабміні попередили, що Європа вже буквально стоїть на порозі континентальної газової війни Відео

20:04

"З'являються автоматично": у Мінцифрі роз'яснили важливі нюанси щодо штрафів у додатку "Дія"

19:55

Меморандум не допоможе: експерт пояснив неминучість "зльоту" ЖКГ-тарифів Відео

19:50

Чи готова Україна до ідеального шторму в енергетиці Погляд

19:29

Звільнений з посади спікера Разумков заявив про появу в Раді "БДСМ-коаліції" Відео

19:22

Смертельний "коктейль" у крові Полякова: у поліції оцінили дані про результати експертизи Відео

19:04

"Мало мізків": Ігор Кондратюк розсердився на Ані Лорак після її зізнання про життя в Росії Відео

18:38

"Зроблений в СРСР": популярний онлайн-магазин вляпався в скандал перед Днем захисника

18:35

У ФРН Україну назвали зоною високого ризику через COVID-19 і посилили правила в'їзду Відео

18:29

Надя Дорофєєва в напівпрозорих трусах викликала подив у шанувальників

18:00

Без містики не обійшлося: ведучий "Битви екстрасенсів" згадав, як ледь не загинув на Балі Відео

Реклама
17:54

Надбавка до пенсії: українцям пообіцяли додаткові виплати у 2022 році Відео

17:50

Найгірші аксесуари для жінок після 40 років Відео

17:22

Потрібна лише перемога: де та коли дивитися матч відбору на ЧС-2022 між Україною та Фінляндією Відео

17:17

У крові померлого Полякова знайшли сліди алкоголю і метадону - нардеп від СН Відео

16:55

Троє чоловіків по черзі ґвалтували вагітну дівчину в Одесі

16:55

У моді дивовижні штани неземної краси в стилі 30-х, які залишила світу велика Шанель Фото

16:34

Без щеплення – геть зі школи: на Рівненщині починають масову вакцинацію дітей від поліомієліту Відео

16:28

Зрив конкурсу з обрання голови САП: Зеленський поставив жорстку умову

16:21

Прикмети на 10 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

16:02

У Києві в секретній обстановці відкрився новий шоурум бренду ROMANOVA Designer Knitwear

16:00

"Таксі" в морг вже чекає: львів'янин розповів про умови лікування в COVID-лікарні Відео

15:51

"Обходять імунітет від вакцини": інфекціоніст назвав найнебезпечніші штами коронавірусу Відео

15:40

Українців попередили про зліт цін на хліб: експерт пояснив рекордне подорожчання Відео

15:10

Коронавірус "розбушувався" в Одесі: до реанімації утворилася величезна черга

14:50

Лікар розповів про проблеми зі здоров'ям у Саакашвілі на 9-й день голодування Відео

14:50

Україну заморозить до -5 градусів: синоптик попередила про "холодяку" і потужні шквали Відео

14:29

Діти ледь дихали: коп врятував двох дівчаток-підлітків, яким стало зле після наркотиків

14:16

"Фура навіть не зупинилася!": мама співачки Камалії вдруге за пів року потрапила в ДТП

13:55

Вагітній пасажирці BlaBlaCar відірвало руку в ДТП з мікроавтобусом під Тернополем

13:44

Епідеміолог пояснила, навіщо потрібно зробити щеплення від коронавірусу Відео

Реклама
13:16

"Помаранчевих" областей вже більше, ніж "жовтих": у МОЗ оновили COVID-статистику

12:37

Зламана ключиця і розбита нога: у Львові на жінку в парку впав шматок двометрового паркану Відео

12:25

"Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками"

12:21

"Ти перейшов межу": бійці ЗСУ з передової жорстко звернулися до Киви через привітання Путіна Відео

11:48

У Києві сім'я з немовлям живе в "будинку" з гіпсокартону: дитину забрала поліція Відео

11:43

Під Львовом у нічній бійці вбили бізнесмена, ще один чоловік помер у лікарні Відео

11:37

Підлітки підпалили чоловіка на Херсонщині: від отриманих травм він помер

11:30

Місячний календар стрижок і процедур краси на тиждень 11-17 жовтня: вдалі дні

10:57

Гірше, ніж навесні: лікар спрогнозувала, як розвиватиметься епідемія СOVID-19 восени Відео

10:55

"Можуть не пустити до країни": українців попередили про терміни дії COVID-сертифікатів

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти