Арестович пояснив, як Путін "мстить" Байдену і Зеленському

Росія блефує - Кремль намагається залякати Україну і вплинути на Захід, - Арестович / УНІАН

Військові маневри РФ біля кордонів України сигналізують про намір російської держави справити враження на західний світ і чинити тиск на Київ, щоб змусити українську сторону піти на поступки щодо Донбасу. Кремль мстить господареві Білого дому Джо Байдену через слова про "вбивцю" і президенту України Володимиру Зеленському, який бореться з проросійською опозицією. Повномасштабна російсько-українська війна наразі навряд чи буде. Про це сказав спікер делегації Києва у ТКГ Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Україна 24 він заявив, що Росія проводить кампанію з поширення неправдивої інформації, яка повинна справити враження на США, Британію, ФРН і Францію, а також на українську владу, щоб виторгувати у Києва поступки з питань врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі.

"Я думаю, наразі йде стратегічна кампанія з дезінформації, завдання якої - справити враження на колективний Захід, в першу чергу на США, Великобританію, Францію і Німеччину, і на вище військово-політичне керівництво України з тим, щоб нас перелякати і змусити піти на певні поступки", - вважає Арестович.

За його словами, демонстрація Росією могутності російської армії є спробою Кремля "помститися" Байдену за слова на адресу Путіна про "вбивцю" і Зеленському через боротьбу в Україні з опозицією, яка орієнтується на Москву.читайте такожУ США заявили про умови миру з РФ, повторивши слова Байдена на адресу Путіна

"Міць путінського режиму як такого – це помста і спроба відігратися за слова Байдена, який назвав Путіна вбивцею, двічі повторив і відмовився з ним спілкуватися, і на ті кроки, які робить президент Зеленський у боротьбі з внутрішньою корупцією і переслідуванням проросійської опозиції", - додав радник делегації України у ТКГ.

Втім, наразі повномасштабний військовий наступ Росії на Україну, у тому числі і з території окупованого Криму, малоймовірний. Блеф Москви полягає в тому, щоб якраз таки показати високу ймовірність проведення подібної операції. При цьому провокації на Донбасі з боку російсько-терористичних військ не виключаються.читайте такожНардеп розкрив плани Росії щодо наступу на Україну

"Треба розрізняти, до чого реально готовий Кремль, і блеф в стратегічному масштабі. Блеф якраз показує, що нібито вони вже зважилися, вже закотили рукави і готові до повномасштабного... я думаю, вони не готові до повномасштабних (військових дій). Але провокації на фронті я цілком припускаю", - підкреслив Олексій Арестович.

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