Арестович пояснив, як Захід підтримав Україну в боротьбі з Росією

Захід не залишить Україну сам на сам з Росією - Арестович / УНІАН

Захід продемонстрував підтримку Україні у зв'язку з тиском Москви, що стягнула війська до українських кордонів. Низка перемовин із західними лідерами свідчить про те, що Київ не залишать один на один у протистоянні з російською державою. Про це заявив спікер української делегації у ТКГ щодо Донбасу Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що міжнародне співтовариство продемонструвало підтримку Києву. Лідери ЄС висловили свою точку зору з приводу нарощування російського військового контингенту біля українських кордонів. Меркель провела перемовини з Путіним, під час яких закликала російського президента відвести війська.

"ОБСЄ, Франція, Німеччина на рівні МЗС, заяв лідерів висловили свою оцінку, надали концентрації російських військ на кордоні з Україною. З останніх - пані Меркель, позавчора вона провела бесіду з Путіним, і, як ми знаємо з відкритих джерел, закликала його відкликати війська з кордонів, припинити погрози і так далі, змінити напрямок політики", - зазначив Арестович.читайте такожМеркель оголосила Путіну про умови щодо військ РФ біля кордонів України

Він акцентував увагу на тому, що за останній час Зеленський встиг провести перемовини з президентом США Байденом, прем'єром Британії Джонсоном і з керівництвом НАТО. Західні війська зробили практичні дії. Незабаром президент Зеленський відправиться до Франції на перемовини з Макроном. Така динаміка дозволяє сказати, що Захід не залишить Україну один на один з Росією.

"За останні 10 днів розмови з Байденом, лідером Британії, лідером Канади, польським представником, главою НАТО, головою Військового комітету НАТО. Практичні дії західних військ на підтримку України. Запланований візит Зеленського до Франції. Це достатньо свідчить про всеосяжну підтримку і дає впевненість у тому, що нас не залишать один на один з Росією", - додав він, підкресливши, що РФ намагається залякати Київ і Захід, а також не виключив подальших локальних загострень в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі.

Війська Росії біля кордонів України