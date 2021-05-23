Арестович оцінив ймовірність угоди Байдена і Путіна щодо України

США, як і раніше, виступають проти Північного потоку-2, проте йдуть на поступки перед зустріччю Байдена з Путіним, вважає Олексій Арестович.
Вашингтон частково відмовився від санкцій проти газопроводу СП-2, і наразі американці ймовірно очікуватимуть на щось натомість. Цей крок можна розглядати як поступку Штатів перед зустріччю президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним. Однак американці, як і раніше, не підтримують добудову російського газопроводу, а українські національні інтереси навряд чи від цього постраждають. Делегація Вашингтона під час візиту в Україну дала Києву чіткий сигнал підтримки. Про це заявив спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович.
У ефірі телеканалу Дім він заявив, що часткове зняття санкцій з СП-2 показує наміри Штатів розрядити ситуації перед зустріччю Байдена і Путіна. Інтереси України після перемовин президентів США і РФ навряд чи постраждають. Підтвердженням тому є підтримка Києва "республіканцями" і заява американців про те, що обмеження проти газопроводу знімаються з німецької сторони.
"Подивимося, про що вони домовляться. Деклароване зняття санкцій за "Північний потік-2" показує, що американці зробили крок для розрядки. А відбулася ця заява після зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкіна та очільника МЗС РФ Сергія Лаврова. Тобто ніколи не буває чистого тиску, буде на щось розмін. Я не думаю, що постраждають наші національні інтереси. Доказом цього є те, що Республіканська партія в Сполучених Штатах заявила про протести, а сенатори хочуть все ж таки припинити діяльність "Північного потоку-2". Ну і сама адміністрація президента США підтвердила, що санкції знімаються з персоналій та з керівництва проєкту "Північний потік-2" з німецької сторони, але все одно Америка проти потоку. Тобто робляться реверанси під зустріч Путін — Байден", - вважає Арестович.читайте такожПеремовини Байдена з Путіним: у США пояснили втрату інтересу до України
За його словами, відтепер потрібно спостерігати за подальшим розвитком ситуації. Делегація США у Києві запевнила українську владу в захисті національних інтересів України.
"Чим це конкретно закінчиться — подивимося, але американці, коли були в Києві, дали нам дуже чіткі сигнали на користь захисту наших національних інтересів. Тут ми не боїмося. Ті ж сигнали надходять від Франції тощо. Тому, в принципі, у нас стримано оптимістичний зараз настрій", - підкреслив Олексій Арестович.
Зустріч Байдена і Путіна
- Під час телефонної розмови 13 квітня президент США Джо Байден запропонував господареві Кремля Володимиру Путіну провести зустріч на нейтральній території у Європі.
- Через два дні Вашингтон запустив нові санкції проти Москви, які спрямовані на обмеження діяльності 6 технологічних компаній, а також 32 фізичних і та юридичних осіб. Крім того, Штати вислали 10 російських дипломатичних співробітників.
- Вже 16 квітня Росія впровадила відповідні санкції проти США. Москва заборонила в'їзд низці американських високопосадовців на територію своєї держави і заявила про висилку американських дипломатів.
- При цьому РФ внесла США до списку недружніх країн і заборонила дипломатичним відомствам Вашингтона наймати на роботу росіян.
- Відносини Москви і Вашингтона загострилися, проте сторони продовжують демонструвати наміри провести зустріч Путіна і Байдена. У Кремлі раніше говорили, що такі перемовини можуть відбутися в червні.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що зустріч Байдена і Путіна може відбутися вже найближчими тижнями. Не виключається проведення заходу у Ісландії.