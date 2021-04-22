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Арестович розповів, коли з'явиться небезпека вторгнення РФ в Україну

22 квітня 2021, 12:27

Росія не здатна піти на повномасштабний конфлікт проти України, вважає Олексій Арестович.

Арестович
Ніхто не піде в атаку проти України, коли розгорнуті війська НАТО - Арестович / УНІАН

Питання повномасштабної російської військової загрози щодо України наразі і найближчим часом не актуальне. У травні-червні проходить активна фаза військових навчань НАТО, тому росіяни не підуть в атаку проти української держави. Небезпека з'явиться наприкінці серпня – початку вересня, коли Росія знову почне перекидати війська в рамках російсько-білоруських військових маневрів. Про це заявив спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що сьогодні в найближчому майбутньому навряд чи можна казати про намір Москви проводити військову операцію проти Києва. У рамках активної фази навчань у травні-червні війська НАТО будуть розгорнуті від Балтійського моря до Балкан. За таких умов російського військового наступу на Україну не буде. Нинішні маневри РФ швидше спрямовані на створення сильної позиції Москви перед зустріччю Путіна і Байдена і з метою чинення тиску на українську державу.

"Ніхто не буде атакувати Україну в той час, як розгорнуті бойові порядки НАТО. "Червоний період" буде наприкінці серпня – початку вересня, коли буде активна фаза російсько-білоруських навчань, тоді знову перекидатимуться війська. А зараз вони в полі не простоять і трьох тижнів, тому що почнеться розкладання військ. Війська не можна тримати без діла в полі. Це просто створення, як росіянам здається, сильної позиції напередодні зустрічі з Байденом і спроба тиснути на нас", - вважає Арестович.читайте такожШойгу оголосив про посилення військ РФ і висунув звинувачення НАТО

Крім того, він вважає, що стягування військ до українських кордонів є стратегічним кроком Росії з поширення дезінформації. Однак РФ навряд чи володіє ресурсами для проведення масштабної військової кампанії.

"Якщо уважно подивитися послання Путіна, то видно, що він у пасивно-агресивній позиції. Він захищається. 95% - це внутрішній порядок дня. Він сказав безпрецедентну фразу за 20 років управління Росією - сказав, що Росія виступає за безконфліктну політику. Мій діагноз, моя особиста оцінка - Росія не має жодних потуг не тільки проводити повномасштабний конфлікт, а навіть як-небудь довго витримувати гонку озброєнь", - підкреслив Олексій Арестович.

Війська Росії біля кордонів України

  • Головнокомандувач збройними силами України Руслан Хомчак 30 березня заявив про те, що Росія підводить свої війська до українських кордонів. Росіяни свої дії пояснювали підготовкою до проведення військових маневрів.
  • Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 7 квітня розповів про те, що війська Росії біля кордонів України перебуватимуть стільки часу, скільки знадобиться Москві. Рішення про терміни базування військових підрозділів у прикордонних з українськими районами територіях прийматимуть військове керівництво країни і президент Володимир Путін.
  • Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 9 квітня сказав, що Україна прагне до мирного вирішення конфлікту на Донбасі і не має наміру проводити військову операцію з метою деокупації регіону. Заяви Москви, в яких звучать такі звинувачення, не відповідають дійсності.
  • Спікер Кремля Дмитро Пєсков 15 квітня підкреслив, що ситуація з військами біля кордонів України залишається складною. У Кремлі звинувачують у цьому НАТО.

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