Арестович розповів про спробу Зеленського поговорити з Путіним / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський у зв'язку із загостренням на Донбасі та після загибелі чотирьох військових під Шумами намагався поговорити з главою Кремля Володимиром Путіним, заявив радник з інформаційної політики глави української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Але такої розмови не відбулося.

"Після 26 березня, коли загинули відразу 4 військовослужбовців і двоє були поранені, президент Зеленський намагався провести консультації з усіма лідерами, враховуючи Путіна. Наскільки я знаю, хоча це ще вищий рівень ніж мій, вдалося (треба уточнити в пресслужбі президента) провести переговори з Макроном і Меркель. Путін відмовив. І наступного дня була відповідна заява, що ми не бачимо, про що говорити", - розповів Арестович в інтерв'ю Радіо Свобода.

Зазначимо, 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Унаслідок ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.

Переговори щодо Донбасу - про що йшлося раніше: