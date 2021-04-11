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Арестович розповів про спробу Зеленського поговорити з Путіним

11 квітня 2021, 12:16
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Після того, як 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів, Зеленський намагався поговорити з Путіним.

Арестович
Арестович розповів про спробу Зеленського поговорити з Путіним / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський у зв'язку із загостренням на Донбасі та після загибелі чотирьох військових під Шумами намагався поговорити з главою Кремля Володимиром Путіним, заявив радник з інформаційної політики глави української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Але такої розмови не відбулося.

"Після 26 березня, коли загинули відразу 4 військовослужбовців і двоє були поранені, президент Зеленський намагався провести консультації з усіма лідерами, враховуючи Путіна. Наскільки я знаю, хоча це ще вищий рівень ніж мій, вдалося (треба уточнити в пресслужбі президента) провести переговори з Макроном і Меркель. Путін відмовив. І наступного дня була відповідна заява, що ми не бачимо, про що говорити", - розповів Арестович в інтерв'ю Радіо Свобода.

Зазначимо, 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Унаслідок ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.

Переговори щодо Донбасу - про що йшлося раніше:

  • 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном. Згодом пресслужба Кремля повідомила, що Путін знову заявляв, що нібито Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.
  • У пресслужбі уряду Німеччини розповіли, що сторони обговорили врегулювання конфлікту на сході України. "Канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі щодо реалізації Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
  • 31 березня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що троє з чотирьох лідерів країн нормандської четвірки - президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель - згодні з необхідністю проведення нормандського саміту. Однак для цього треба виконати домовленості, досягнуті сторонами в Парижі в грудні 2019 року.

Володимир Зеленський Володимир Путін нормандські переговори Олексій Арестович новини України
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