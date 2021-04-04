Арестович розповів про пораду Заходу Росії через Донбас

Захід не радить Росії йти на нову військову конфронтацію проти України - Арестович / УНІАН

Україна проводить системну роботу щодо ситуації з врегулюванням російсько-українського конфлікту на Донбасі. Тільки за цей тиждень США, Великобританія, Франція і Німеччина заявили про підтримку Києва і порадили РФ не йти шляхом ескалації збройної конфронтації. Перемовини щодо ОРДЛО ведуться на рівні президентів і радників країн нормандської четвірки, тоді як у ТКГ йдуть консультації з низки проблемних питань. Про це заявив спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Україна 24 він заявив про те, що лідери західного світу підтримують Київ у військовому протистоянні з Москвою. Вони засуджують російську агресію і не радять владі РФ йти на військове загострення проти української держави.

"У нас є системний план, є підтвердження усіх керівників G7, крім Китаю, у якого особлива позиція, різних міжнародних організацій, за цей тиждень 4 заяви вищих керівників США, Великобританії, Франції, Німеччини, безпосередніх учасників "нормандського формату" в тому, що вони підтримують Україну, засуджують Росію і не радять їй починати будь-яку ескалацію", - розповів Арестович.

Також він, коментуючи дискусію в рамках Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, додав, що українська делегація не має наміру бути присутньою на засіданні політичної підгрупи допоки, доки там бере участь засуджена за тероризм в Україні представниця ОРДО Майя Пирогова. При цьому такий підхід не свідчить про відсутність у Києва планів реалізовувати домовленості щодо Донбасу. У рамках ТКГ йдуть тільки консультації, тоді як усі рішення приймаються учасниками нормандського формату – президентами і радниками.читайте такожНімеччина і Франція зробили спільну заяву щодо Донбасу

"Якщо у європейців були ілюзії у 2014 році, то наразі їх вже немає. Тут треба зрозуміти дуже важливу річ - у ТКГ ніхто ні про що не домовляється, ми не ведемо там навіть перемовин, ТКГ веде тільки консультації щодо виконання рішень "нормандського формату", тому що "нормандський формат" старший за "мінський", - уточнив Арестович, підкресливши, що перемовини радників нормандської четвірки щодо Донбасу тривають.

Перемовини щодо Донбасу