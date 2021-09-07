Арестович різко відповів Разумкову на його пораду "поїхати до Талібану"

Позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович зізнався, що у нього немає жодних конфліктів зі спікером парламенту.
Позаштатний радник голови офісу президента Олексій Арестович відповів спікеру парламенту Дмитру Разумкову, який порадив йому "їхати в Талібан", повідомляти Страна.
За словами Арестовича, у нього немає конфлікту з головою Верховної Ради.
"Я можу йому тільки поспівчувати, у нього складний політичний сезон. Напевно, не вистачає нервів його починати. Передайте йому, що я подумки з ним і всіляко його підтримую в боротьбі за інтереси і досягнення України", - заявив він, додавши, що не ображається на Разумкова.
"Розумієте, я 25 років професійно займаюся психологією і я не ображаюся на пацієнтів", - сказав Арестович.
читайте такожБіженці з Афганістану частіше освіченіші за українців-Арестович
Раніше Главред писав про те, що радник глави Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ по Донбасу Олексій Арестович запропонував Україні змінити назву держави. До того ж він вважає, що росіяни незаконно привласнили собі бренд Русі.
На думку радника Єрмака, якби Україна повернула собі статус Русі, багато чого б змінилося. Він також розглядає варіанти подвійної назви для нашої держави.