Арестович різко відповів Разумкову на його пораду "поїхати до Талібану"

Арестович відповів Разумкову / УНІАН

Позаштатний радник голови офісу президента Олексій Арестович відповів спікеру парламенту Дмитру Разумкову, який порадив йому "їхати в Талібан", повідомляти Страна.

За словами Арестовича, у нього немає конфлікту з головою Верховної Ради.

"Я можу йому тільки поспівчувати, у нього складний політичний сезон. Напевно, не вистачає нервів його починати. Передайте йому, що я подумки з ним і всіляко його підтримую в боротьбі за інтереси і досягнення України", - заявив він, додавши, що не ображається на Разумкова.

"Розумієте, я 25 років професійно займаюся психологією і я не ображаюся на пацієнтів", - сказав Арестович.

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Раніше Главред писав про те, що радник глави Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ по Донбасу Олексій Арестович запропонував Україні змінити назву держави. До того ж він вважає, що росіяни незаконно привласнили собі бренд Русі.

На думку радника Єрмака, якби Україна повернула собі статус Русі, багато чого б змінилося. Він також розглядає варіанти подвійної назви для нашої держави.