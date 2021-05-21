Арестович зробив заяву про сценарії щодо Донбасу після перемовин з Путіним

Зустріч Байдена і Путіна може вирішити багато питань, серед яких і Донбас – Арестович / УНІАН

Росія з березня 2015 року запустила процес фактичного приєднання окупованого Донбасу, коли там була впроваджена рублева зона. Наразі росіяни вирішують питання з паспортами РФ для жителів ОРДЛО і ситуацію з голосуванням до Держдуми. Перспективи врегулювання військового конфлікту на сході України залежать від перемовин Байдена з Путіним, Зеленського з Путіним, кандидатури нового канцлера ФРН і парламентських виборів у Росії. Вже 1 жовтня політична картина у Європі переформатується і стане зрозуміло, в якому напрямку працюватиме питання російсько-українського конфлікту. Про це заявив спікер делегації Києва у ТКГ Олексій Арестович.

"Анексія Донбасу де-факто вже йде, вона почалася з березня 2015 року, коли Росія встановила на окупованих територіях рублеву зону. Наразі вони "качають" тему з паспортами, вирішуючи багато питань, зокрема, голосування за списками Єдиної Росії на виборах до Держдуми у вересні", – розповів він в ефірі телеканалу Україна 24.

За словами експерта, незабаром відбудеться низка процесів, які продемонструють, в якому напрямку рухається процес щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Першим фактором є зустріч президента США Байдена з главою РФ Путіним, яка може "багато чого вирішити", другим – можлива зустріч президента України Зеленського з Путіним. Вона може "багато вирішити або не вирішити нічого". Третій момент це кандидатура нового канцлера Німеччини і відхід Меркель. Четвертим фактором виступають вибори до російської Держдуми.читайте такожЗМІ дізналися про сценарії Заходу у разі ескалації війни Росії та України на Донбасі

Арестович уточнив, що 1 жовтня, коли політична картина Європи зміниться, для України стануть зрозумілі перспективи вирішення питання конфлікту Москви і Києва на Донбасі.

"І куди повинні подітися російські війська з наших кордонів, тому що навчання Захід-2021 будуть на саме початку вересня. Тобто 1 жовтня стане зрозуміло, куди йдемо далі з мирним процесом, тоді переформатується ситуація у Європі, стане зрозуміло, що з Північним потоком-2, яка ситуація в чотирикутнику ЄС – США – Росія – Україна", – підкреслив Олексій Арестович.

Перемовини щодо Донбасу