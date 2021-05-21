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Арестович зробив заяву про сценарії щодо Донбасу після перемовин з Путіним

21 травня 2021, 08:52

У жовтні для України стане зрозуміло, що буде з врегулюванням військового конфлікту на Донбасі, стверджує Олексій Арестович.

Арестович
Зустріч Байдена і Путіна може вирішити багато питань, серед яких і Донбас – Арестович / УНІАН

Росія з березня 2015 року запустила процес фактичного приєднання окупованого Донбасу, коли там була впроваджена рублева зона. Наразі росіяни вирішують питання з паспортами РФ для жителів ОРДЛО і ситуацію з голосуванням до Держдуми. Перспективи врегулювання військового конфлікту на сході України залежать від перемовин Байдена з Путіним, Зеленського з Путіним, кандидатури нового канцлера ФРН і парламентських виборів у Росії. Вже 1 жовтня політична картина у Європі переформатується і стане зрозуміло, в якому напрямку працюватиме питання російсько-українського конфлікту. Про це заявив спікер делегації Києва у ТКГ Олексій Арестович.

"Анексія Донбасу де-факто вже йде, вона почалася з березня 2015 року, коли Росія встановила на окупованих територіях рублеву зону. Наразі вони "качають" тему з паспортами, вирішуючи багато питань, зокрема, голосування за списками Єдиної Росії на виборах до Держдуми у вересні", – розповів він в ефірі телеканалу Україна 24.

За словами експерта, незабаром відбудеться низка процесів, які продемонструють, в якому напрямку рухається процес щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Першим фактором є зустріч президента США Байдена з главою РФ Путіним, яка може "багато чого вирішити", другим – можлива зустріч президента України Зеленського з Путіним. Вона може "багато вирішити або не вирішити нічого". Третій момент це кандидатура нового канцлера Німеччини і відхід Меркель. Четвертим фактором виступають вибори до російської Держдуми.читайте такожЗМІ дізналися про сценарії Заходу у разі ескалації війни Росії та України на Донбасі

Арестович уточнив, що 1 жовтня, коли політична картина Європи зміниться, для України стануть зрозумілі перспективи вирішення питання конфлікту Москви і Києва на Донбасі.

"І куди повинні подітися російські війська з наших кордонів, тому що навчання Захід-2021 будуть на саме початку вересня. Тобто 1 жовтня стане зрозуміло, куди йдемо далі з мирним процесом, тоді переформатується ситуація у Європі, стане зрозуміло, що з Північним потоком-2, яка ситуація в чотирикутнику ЄС – США – Росія – Україна", – підкреслив Олексій Арестович.

Перемовини щодо Донбасу

  • Президент України Володимир Зеленський 20 травня під час своєї пресконференції заявив, що Банкова веде перемовини з Кремлем щодо організації зустрічі глави української держави з президентом РФ Володимиром Путіним.
  • У Кремлі підтвердили цю інформацію. За словами Дмитра Пєскова, перемовини щодо цього питання веде заступник голови АП РФ Дмитро Козак. Однак Москва наразі не бачить реальної перспективи реалізації діалогу Путіна і Зеленського.
  • Володимир Зеленський вважає, що для врегулювання конфлікту на Донбасі він повинен провести прямі перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним. Крім того, як стверджує глави держави, розглядається варіант подібної дискусії з підключенням США.
  • На думку Зеленського, якщо Україні не вдасться вирішити військову конфронтацію на сході країни за допомогою різних механізмів, питання Донбасу може бути винесене на всеукраїнський референдум.

Володимир Зеленський Володимир Путін Джо Байден Олексій Арестович новини України новини Донбасу
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