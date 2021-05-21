Арестович зробив заяву про сценарії щодо Донбасу після перемовин з Путіним

У жовтні для України стане зрозуміло, що буде з врегулюванням військового конфлікту на Донбасі, стверджує Олексій Арестович.
Росія з березня 2015 року запустила процес фактичного приєднання окупованого Донбасу, коли там була впроваджена рублева зона. Наразі росіяни вирішують питання з паспортами РФ для жителів ОРДЛО і ситуацію з голосуванням до Держдуми. Перспективи врегулювання військового конфлікту на сході України залежать від перемовин Байдена з Путіним, Зеленського з Путіним, кандидатури нового канцлера ФРН і парламентських виборів у Росії. Вже 1 жовтня політична картина у Європі переформатується і стане зрозуміло, в якому напрямку працюватиме питання російсько-українського конфлікту. Про це заявив спікер делегації Києва у ТКГ Олексій Арестович.
"Анексія Донбасу де-факто вже йде, вона почалася з березня 2015 року, коли Росія встановила на окупованих територіях рублеву зону. Наразі вони "качають" тему з паспортами, вирішуючи багато питань, зокрема, голосування за списками Єдиної Росії на виборах до Держдуми у вересні", – розповів він в ефірі телеканалу Україна 24.
За словами експерта, незабаром відбудеться низка процесів, які продемонструють, в якому напрямку рухається процес щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Першим фактором є зустріч президента США Байдена з главою РФ Путіним, яка може "багато чого вирішити", другим – можлива зустріч президента України Зеленського з Путіним. Вона може "багато вирішити або не вирішити нічого". Третій момент це кандидатура нового канцлера Німеччини і відхід Меркель. Четвертим фактором виступають вибори до російської Держдуми.читайте такожЗМІ дізналися про сценарії Заходу у разі ескалації війни Росії та України на Донбасі
Арестович уточнив, що 1 жовтня, коли політична картина Європи зміниться, для України стануть зрозумілі перспективи вирішення питання конфлікту Москви і Києва на Донбасі.
"І куди повинні подітися російські війська з наших кордонів, тому що навчання Захід-2021 будуть на саме початку вересня. Тобто 1 жовтня стане зрозуміло, куди йдемо далі з мирним процесом, тоді переформатується ситуація у Європі, стане зрозуміло, що з Північним потоком-2, яка ситуація в чотирикутнику ЄС – США – Росія – Україна", – підкреслив Олексій Арестович.
Перемовини щодо Донбасу
- Президент України Володимир Зеленський 20 травня під час своєї пресконференції заявив, що Банкова веде перемовини з Кремлем щодо організації зустрічі глави української держави з президентом РФ Володимиром Путіним.
- У Кремлі підтвердили цю інформацію. За словами Дмитра Пєскова, перемовини щодо цього питання веде заступник голови АП РФ Дмитро Козак. Однак Москва наразі не бачить реальної перспективи реалізації діалогу Путіна і Зеленського.
- Володимир Зеленський вважає, що для врегулювання конфлікту на Донбасі він повинен провести прямі перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним. Крім того, як стверджує глави держави, розглядається варіант подібної дискусії з підключенням США.
- На думку Зеленського, якщо Україні не вдасться вирішити військову конфронтацію на сході країни за допомогою різних механізмів, питання Донбасу може бути винесене на всеукраїнський референдум.