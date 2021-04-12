Арестович сказав, у які країни реально перенести переговори щодо Донбасу

Переговори щодо Донбасу можна перенести до Швеції чи Австрії, сказав Олексій Арестович / Скріншот

Спікер делегації України в Тристоронній контактній групі для розв'язання конфлікту на Донбасі (українська держава, Росія та ОБСЄ) Олексій Арестович повідомив, що переговори зі столиці Білорусі Мінська можуть перенести у державу, яка не є членом військово-політичного блоку НАТО.

Якщо переговори щодо Донбасу переноситимуть, то новий переговорний майданчик може бути облаштовано в Австрії чи у Швеції, розповів Арестович в ефірі Радіо Свобода.

Співрозмовник зазначив, що Київ не може самостійно прийняти рішення про зміну переговорного майданчика. Спікер додав, що рішення прийматимуть всі учасники ТКГ.

"Швидше за все, якщо це станеться, і ми можемо фантазувати, це буде щось на зразок Швеції, можливо, або Австрії – країни, яка не є членом НАТО. Для Росії це дуже чутливе питання", – заявив Арестович.

Раніше глава делегації України у ТКГ, перший президент Леонід Кравчук говорив, що після закінчення карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, переговорний майданчик щодо Донбасу можуть перенести з Мінська до Польщі (є членом НАТО).

За словами політика, він ніколи не погодився на проведення переговорів у Мінську.

Кравчук сказав, що Росія буде проти зміни переговорного майданчика, оскільки їй потрібно, щоб на переговорах були присутні представники окремих районів Донецької та Луганської областей, а вивозити їх закордон непросто.

Раніше експрезидент говорив, що російська сторона фактично змінила переговори щодо Донбасу – у них крім делегацій України, РФ та ОБСЄ беруть участь представники ОРДЛО.