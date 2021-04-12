Арестович сказав, у які країни реально перенести переговори щодо Донбасу

Рішення про зміну переговорного майданчика прийматимуть всі учасники ТКГ щодо Донбасу, зазначив спікер української делегації.
Спікер делегації України в Тристоронній контактній групі для розв'язання конфлікту на Донбасі (українська держава, Росія та ОБСЄ) Олексій Арестович повідомив, що переговори зі столиці Білорусі Мінська можуть перенести у державу, яка не є членом військово-політичного блоку НАТО.
Якщо переговори щодо Донбасу переноситимуть, то новий переговорний майданчик може бути облаштовано в Австрії чи у Швеції, розповів Арестович в ефірі Радіо Свобода.
Співрозмовник зазначив, що Київ не може самостійно прийняти рішення про зміну переговорного майданчика. Спікер додав, що рішення прийматимуть всі учасники ТКГ.
"Швидше за все, якщо це станеться, і ми можемо фантазувати, це буде щось на зразок Швеції, можливо, або Австрії – країни, яка не є членом НАТО. Для Росії це дуже чутливе питання", – заявив Арестович.
Раніше глава делегації України у ТКГ, перший президент Леонід Кравчук говорив, що після закінчення карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, переговорний майданчик щодо Донбасу можуть перенести з Мінська до Польщі (є членом НАТО).
За словами політика, він ніколи не погодився на проведення переговорів у Мінську.
Кравчук сказав, що Росія буде проти зміни переговорного майданчика, оскільки їй потрібно, щоб на переговорах були присутні представники окремих районів Донецької та Луганської областей, а вивозити їх закордон непросто.
Раніше експрезидент говорив, що російська сторона фактично змінила переговори щодо Донбасу – у них крім делегацій України, РФ та ОБСЄ беруть участь представники ОРДЛО.
Переговори в Мінську щодо Донбасу та мінські угоди – що потрібно знати
- Мінськими угодами називають три документи для врегулювання ситуації на Донбасі, які підписали сторони-учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ, ОБСЄ). Під одним документом також стоїть підпис країн-членів нормандського формату (Україна, РФ, Німеччина, Франція), пише Вікіпедія.
- У Мінську 5 вересня 2014 року представники України, Росії, ОБСЄ та ватажки самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" підписали Мінський протокол (перші Мінські угоди), який передбачав запровадження перемир'я на Донбасі.
- Пізніше після консультації ТКГ було підписано меморандум про виконання положень протоколу. Також у документі були прописані домовленості про припинення вогню, відведення важкого озброєння, зупинку військ на поточній лінії зіткнення та встановлення 30-кілометрової зони безпеки.
- У 2015 році лідери країн-членів нормандського формату під час саміту 11-12 лютого погодили комплекс заходів для виконання Мінського протоколу, документ також підписали члени ТКГ та лідери бойовиків, його назвали другими Мінськими угодами.
- Росія стверджує, що не є стороною конфлікту на Донбасі. Україна та низка західних країн стверджують, що на Донбасі є російські війська, і РФ контролює бойовиків.
- РФ наполягала на прямих переговорах Києва з бойовиками та на проведенні виборів на Донбасі. Київ не хоче вести прямі переговори з бойовиками та стверджує, що вибори на Донбасі може бути проведено лише після того, як територію покинуть війська Росії.