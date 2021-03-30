Арестович вказав на важливий момент рішення Ради щодо Донбасу

У Верховної Ради є своя позиція щодо дій РФ щодо Донбасу - Арестович / УНІАН

Реакція Верховної Ради на події російсько-українського конфлікту на Донбасі повинна показати єдину позицію України з питання війни. Такі дії демонструють Росії, що українська держава є самостійною і здатною до консолідації. У парламента присутня політична позиція щодо ситуації на сході країни, заявив в ефірі каналу Україна 24 радник української делегації у ТКГ щодо Донбасу Олексій Арестович.

За його словами, позачергове засідання Ради щодо ситуації на Донбасі має продемонструвати Росії, що в Україні існує єдина позиція щодо дій Москви. Українці, таким чином, руйнують меседжі росіян про те, що нація не є єдиною і не здатна до самоврядування.

"Дуже важлива консолідована позиція. Коли ми бачимо консолідовану позицію нашої сторони, включаючи парламент і реакцію усіх органів влади, а до того реакцію міжнародного суспільства, це справляє враження на росіян", - сказав Арестович.читайте такожУ Кремлі оголосили про перемовини щодо Донбасу без участі України

Також він додав, що Україна повинна продемонструвати стійку політичну позицію держави, проти якої не пройде деструктивна політика. Важливим є той момент, що у парламенту є своя точка зору з приводу грубого порушення Росією домовленостей щодо Донбасу.

"Саме заняттям консолідованої позиції ми показуємо, що ми держава, і поводимося як держава, і спроби грати на руйнування не пройдуть. Тому ми вдячні і парламенту, і іншим органам. Важливо, що парламент має свою політичну позицію щодо спроб Росії грубо порушувати режим припинення вогню, який є основою для ведення подальших перемовин", - підкреслив Олексій Арестович.читайте такожКиїв відреагував на анонсовані Кремлем перемовини щодо Донбасу без України

Ситуація на Донбасі