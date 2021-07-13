Арсен Аваков офіційно подав у відставку

Арсен Аваков більше 7 років був міністром МВС / УНІАН

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який з 2014 року безперервно займав пост глави МВС, у вівторок, 13 липня, подав заяву про відставку. Заява Авакова буде розглянута під час засідання Верховної Ради в четвер, 15 липня. Інформація офіційно підтверджена.

Про те, що Аваков подав заяву щодо відставки, повідомили відразу декілька засобів масової інформації з посиланням на власні джерела. Зокрема, видання Вести вказувало, що документ, поданий міністром в Раду, датований 13 липня.

Інформацію також підтверджувало харківське видання Newsroom.

"Арсен Аваков написав заяву на звільнення. Про це 13 липня Newsroom повідомили власні джерела. Відтепер Верховна Рада повинна проголосувати за відставку харків'янина", - вказують журналісти.

Також, як повідомляє РБК-Україна, про це розповів співрозмовник видання у фракції Слуга народу.

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Відомості підтвердили і джерела журналіста Сергія Лещенка.

"Мої інсайдери щойно підтвердили інформацію, що Арсен Аваков написав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Наразі - офіційно: Аваков подав у відставку з поста глави МВС.

Нагадаємо, інформагентство УНН раніше повідомило, що Верховна Рада в четвер, 15 липня, розгляне питання відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України. Докладні деталі журналісти не вказали.

Призначення секретаря РНБО Данілова главою МВС

Видання НВ 13 липня у своєму новому матеріалі з посиланням на власні джерела повідомило, що на Банковій мають намір призначити секретаря РНБО Олексія Данілова на посаду міністра внутрішніх справ.

В РНБО не підтвердили, однак і не спростували такі відомості. У силовому відомстві тільки уточнили, що наразі не можуть сказати нічого конкретного.

Олексій Данілов особисто проігнорував відповідне питання журналістів.

Крім того, відомо, що на посаду глави МВС також розглядається кандидатура Олександра Єфименка, який за часів Януковича був заступником голови УМВС у Херсонській області.