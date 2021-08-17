УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Провокація РФ через саміт щодо Криму: Зеленський закликав Москву негайно відпустити кримських татар

17 серпня 2021, 14:24

Офіційний Київ заявив про провокацію Росії напередодні установчого саміту Кримської платформи.

Зеленський
Росія повинна припинити обшуки у кримських татар у Криму і звільнити затриманих - Зеленський / УНІАН

Росія у черговий раз жорстко порушує права людини у окупованому Крим. Обшуки в будинках кримських татар і затримання є неприпустимим переслідуванням, яке має бути припинено. Затриманих треба звільнити. Міжнародному співтовариству слід належним чином відреагувати на цей інцидент. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

У своєму Twitter-акаунті глава держави у вівторок, 17 серпня, коментуючи обшуки у кримських татар на окупованому півострові, різко розкритикував дії російських силовиків і закликав до негайного звільнення затриманих.

false

читайте також"Камені з неба ще не почали падати": Кулеба різко пожартував над Лавровим і дав обіцянку щодо Криму"РФ знову кричуще порушує права людини в окупованому Криму. Сьогодні вранці в будинках кримських татар пройшли обшуки і затримання. Ці неприпустимі переслідування повинні бути негайно припинені, а люди - звільнені. Світова спільнота повинна належним чином відреагувати на порушення", - сказав український гарант.

У МЗС України, у свою чергу, висловили рішучий протест проти дій Росії у окупованому Криму. Дипломатичне відомство виступило з вимогою звільнити всіх п'ятьох затриманих та інших незаконно утримуваних українських громадян.

Відомство закликало міжнародне співтовариство забезпечити захист прав і свобод жителів Криму, а також посилити тиск на Москву з метою припинення грубих порушень росіянами прав людини на захопленому Кримському півострові.

Реклама

Ці дії розглядаються Києвом як провокація напередодні установчого саміту щодо повернення Криму.

"Розглядаємо зазначені незаконні обшуки і затримання як провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи", - підкреслюється у заяві МЗС.

Нагадаємо, вранці, 17 серпня, російські силовики провели незаконні обшуки у кримських татар у окупованому Криму. В результаті були затримані п'ять осіб, яких доставили до місцевих підрозділів ФСБ.

Кримська платформа

Президент України Володимир Зеленський 20 травня під час своєї пресконференції заявив, що саміт Кримської платформи, на якому обговорюватимуться актуальні питання деокупації півострова, відбудеться 23 серпня у Києві. Українська влада очікує приїзду на захід високопосадовців з іноземних країн.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджував, що Росія серйозно протистоїть Кримській платформі і намагається працювати над дискредитацією ініціативи Києва.

Представник президента України у автономній республіці Крим Антон Коріневич казав, що за підсумками саміту Кримської платформи буде підписано документ, у якому учасники заходу зафіксують кроки зі створення умов для повернення півострова під політичний контроль Києва.

28 липня Кулеба оголошував, що деталі політичної декларації щодо Криму вже практично узгоджені.

У МЗС також підкреслювали, що на саміт Кримської платформи до Києва приїдуть представники 40 держав і організацій.

viber
новини Росії Володимир Зеленський МЗС України кримські татари новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Провокація РФ через саміт щодо Криму: Зеленський закликав Москву негайно відпустити кримських татар». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансовий гороскоп на тиждень 16-22 серпня: кредити, вдалі покупки або несподіваний подарунокФінансовий гороскоп на тиждень 16-22 серпня: кредити, вдалі покупки або несподіваний подарунок Магнітна буря 16 серпня 2021 – що робитиМагнітна буря 16 серпня 2021 – що робити На Україну чекають два варіанти майбутнього і обидва - негативніНа Україну чекають два варіанти майбутнього і обидва - негативні Вся справа в шкарпетках: на кадрах загибелі мера Кривого Рогу побачили дивинуВся справа в шкарпетках: на кадрах загибелі мера Кривого Рогу побачили дивину Прикмети на 17 серпня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 17 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду

Останні новини

19:27

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан висловилася про участь у Танцях з зірками

18:57

Київ вперше потрапив до першої сотні престижного світового рейтингу

18:31

З'ясувалося, куди втік президент Афганістану

18:18

Київ готується до військового параду до Дня Незалежності: у столиці масові затори Відео

18:09

"Люди у великому світі, не мовчіть": життя жінок у захопленому талібами Афганістані стало жахом Відео

Реклама
17:13

Пожежі в Греції: українські пожежники врятували два населених пункти

17:11

Зіброва не взяли на концерт до Дня Незалежності і роздали його пісні іншим артистам

17:10

У Києві серед білого дня застрелили чоловіка

17:00

На українську економіку очікує падіння після того, як знизяться ціни на сировинні товари - експерт

16:57

"На колінах і дивляться в бік РФ": у Чернівцях скандал через образливу для українців виставку

16:36

Johnson & Johnson офіційно в Україні: КМУ зареєстрував ще одну вакцину проти коронавирусу Відео

16:28

"З річницею, кохана": Еллерт і Мішина з'явилися в романтичному відео Відео

16:19

Україна, Польща і Німеччина задавлять ПП-2: запуск труби призведе до серії ударів по Газпрому Відео

16:15

Гороскоп на 19 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, погана звістка або ревнощі

16:08

Меркель обговорить з Путіним війну на Донбасі перед зустріччю із Зеленським у Києві Відео

16:00

Вокаліст Фіолет Сергій Мартинюк розлучається з дружиною Лорою

15:43

У Кабміні встановили порядок виплати "мінімалки": що зміниться для українців

15:36

В Україні змінилися правила в'їзду для іноземців Відео

15:04

Полчища комарів перебралися на Закарпаття: спреї безсилі

15:02

Побитий танцюрист Дорофєєвої показав перше фото з лікарні

Реклама
14:32

Галь Гадот засвітила груди під час годування між зйомками

14:15

"Дуже сумно на волі": у Мелітополі жінка звинуватила себе у вбивстві, щоб потрапити до в'язниці

14:11

Співачка Ліда Лі стала новою учасницею 5 сезону шоу Танці з зірками 2021

13:55

У Афганістані стрілянина на мітингу: Талібан відкрив вогонь по мирних протестувальниках, є жертви Відео

13:27

Гороскоп на 18 серпня для всіх знаків Зодіаку: брехливі обіцянки, гнів або спокуси

13:11

"Чи то фекалії, чи то пам'ятник Путіну": у Москві встановили дивну скульптуру

13:10

Літак Міноборони України вилетів до Афганістану для евакуації українців

12:05

Потужні зливи, урагани, повалені дерева: Хмельницький, Вінниця та Буковина потрапили під удар негоди Відео

11:53

У МОЗ додали функції сімейним лікарям: чого чекати українцям

11:46

Анна Богдан роздягнулася і вразила красою в прозорій білизні

11:29

Ксенія Мішина заінтригувала гігантським букетом троянд від невідомого шанувальника

11:25

На Львівщині чоловік випадково перерізав собі шию болгаркою і вижив

11:02

Universal І Він Дізель закриває серію фільмів Форсаж

10:57

Китай і Росія роблять хід у відповідь: в Євросоюзі закликали розібратися з ситуацією у Афганістані Відео

10:51

У Кременчуці чоловік зарубав матір сокирою і викинув труп у колодязь зі сміттям

10:07

Масштабна ДТП з чотирма вантажівками на Дніпропетровщині: в одному з них були нафтопродукти Фото Відео

09:40

Сьогодні Україну накриють зливи і шквали: оголошено штормове попередження Відео

09:10

У Чернівецькій області пронісся потужний буревій: ламав дерева, як сірники

08:52

До Землі летить небезпечний великий астероїд: вчені NASA оцінили ризики для планети

08:22

Різке зростання хворих на коронавірус в Україні: за добу - 1,5 тис. позитивних тестів на COVID-19 Відео

Реклама
08:11

У збірну України з футболу призначили нового тренера замість Шевченка: фото Відео

07:53

У Львові мешканець мало не відкусив носа голові ОСББ: суд виніс вирок Відео

07:10

В Афганістані таліби захопили військову техніку США на мільярди доларів Відео

07:10

Лють Росії і повернення Криму в Україну: Кулеба розкрив головний сценарій Києва Відео

06:37

Гола Ксенія Мішина у ванній з піною звела з розуму стрункими формами

06:36

У відсіку шасі американського літака, що прибув з Кабула, знайшли людські останки Відео

06:17

Україна застрягла у петлі часу Погляд

05:40

Євген Гончаренко після коми втратив пам'ять і координацію рухів

05:28

Захоплення талібами Афганістану і здивування Заходу: Данілов розповів, про що попереджали в Україні Відео

05:24

Знайдено спосіб прогодувати людство і позбутися голоду Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти