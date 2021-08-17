Провокація РФ через саміт щодо Криму: Зеленський закликав Москву негайно відпустити кримських татар

Росія повинна припинити обшуки у кримських татар у Криму і звільнити затриманих - Зеленський / УНІАН

Росія у черговий раз жорстко порушує права людини у окупованому Крим. Обшуки в будинках кримських татар і затримання є неприпустимим переслідуванням, яке має бути припинено. Затриманих треба звільнити. Міжнародному співтовариству слід належним чином відреагувати на цей інцидент. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

У своєму Twitter-акаунті глава держави у вівторок, 17 серпня, коментуючи обшуки у кримських татар на окупованому півострові, різко розкритикував дії російських силовиків і закликав до негайного звільнення затриманих.

читайте також"Камені з неба ще не почали падати": Кулеба різко пожартував над Лавровим і дав обіцянку щодо Криму"РФ знову кричуще порушує права людини в окупованому Криму. Сьогодні вранці в будинках кримських татар пройшли обшуки і затримання. Ці неприпустимі переслідування повинні бути негайно припинені, а люди - звільнені. Світова спільнота повинна належним чином відреагувати на порушення", - сказав український гарант.

У МЗС України, у свою чергу, висловили рішучий протест проти дій Росії у окупованому Криму. Дипломатичне відомство виступило з вимогою звільнити всіх п'ятьох затриманих та інших незаконно утримуваних українських громадян.

Відомство закликало міжнародне співтовариство забезпечити захист прав і свобод жителів Криму, а також посилити тиск на Москву з метою припинення грубих порушень росіянами прав людини на захопленому Кримському півострові.

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Ці дії розглядаються Києвом як провокація напередодні установчого саміту щодо повернення Криму.

"Розглядаємо зазначені незаконні обшуки і затримання як провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи", - підкреслюється у заяві МЗС.

Нагадаємо, вранці, 17 серпня, російські силовики провели незаконні обшуки у кримських татар у окупованому Криму. В результаті були затримані п'ять осіб, яких доставили до місцевих підрозділів ФСБ.

Кримська платформа

Президент України Володимир Зеленський 20 травня під час своєї пресконференції заявив, що саміт Кримської платформи, на якому обговорюватимуться актуальні питання деокупації півострова, відбудеться 23 серпня у Києві. Українська влада очікує приїзду на захід високопосадовців з іноземних країн.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджував, що Росія серйозно протистоїть Кримській платформі і намагається працювати над дискредитацією ініціативи Києва.

Представник президента України у автономній республіці Крим Антон Коріневич казав, що за підсумками саміту Кримської платформи буде підписано документ, у якому учасники заходу зафіксують кроки зі створення умов для повернення півострова під політичний контроль Києва.

28 липня Кулеба оголошував, що деталі політичної декларації щодо Криму вже практично узгоджені.

У МЗС також підкреслювали, що на саміт Кримської платформи до Києва приїдуть представники 40 держав і організацій.