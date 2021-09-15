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Атака з Білорусі або прорив з Криму і Донбасу: Гордон зробив прогноз про нову військову операцію РФ

15 вересня 2021, 05:28

Неможливо визначити, якими ідеями керується президент РФ Путін, сказав Дмитро Гордон.

Російські війська
Війська Росії можуть почати наступ на Україну з трьох напрямків - Гордон / УНІАН

Росія може піти на військову операцію проти України на трьох напрямках одночасно. Йдеться про атаку з території Білорусі, із захопленого Криму та окупованого Донбасу. Однак на практиці реалізація такого сценарію сумнівна. Про це заявив український журналіст Дмитро Гордон.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що фахівці кажуть про новий сценарій російсько-українського військового конфлікту. І теоретично реалізація такого варіанту розвитку подій можлива.

"Існує декілька версій можливих подій. І дуже шановні мною люди кажуть, що можливий розвиток сценарію таким чином, що Росія нападатиме з трьох напрямків – гомельсько-чернігівського, тобто з Білорусі, і це найкоротший шлях на Київ, з боку окупованого Донбасу, і з боку окупованого Криму. Ось три напрямки, і Росія може напасти одночасно з трьох напрямків, теоретично", - вважає журналіст.читайте такожКапкан для України з Росією і слова Зеленського: експерт попередив про небезпеку великої війни

Однак, за його словами, на практиці нова російська військова інтервенція на територію України навряд чи відбудеться. При цьому важко визначити, якими ідеями керується Кремль, тому не можна заперечувати будь-який варіант.

"На практиці мені не віриться, чесно кажучи. Я в жодному разі не закликаю до заспокоєності якоїсь, ні. Треба бути у всеозброєнні, очікувати від цих негідників всього, що тільки можливо. Але, мені здається, Путін не зважиться наразі на пряме вторгнення в Україну. Що у нього в голові, знає тільки він - але й не завжди", - підкреслив Дмитро Гордон.

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Війна Росії та України

Президент Володимир Зеленський на форумі Ялтинської європейської стратегії заявив, що він не виключає повномасштабного військового конфлікту Росії і України. За його словами, такий сценарій стане найбільшою помилкою російської держави.

Крім того, Зеленський сказав, що відносини України і Росії, як на рівні держав, так і між народами, відтепер на рівні ворожнечі. Однак є й розумні росіяни, які шанобливо ставляться до української державності.

У Кремлі у відповідь заявили, що Москва "з жалем" ставиться до слів президента України Зеленського. Прессекретар глави РФ Пєсков вважає "апокаліптичним" сценарій повномасштабної російсько-української військової конфронтації.

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