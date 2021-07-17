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Аваков восени може повернутися в Кабмін - Арахамія

17 липня 2021, 13:46

За словами керманича президентської фракції Давида Арахамії, є пропозиція восени, коли почнеться новий політичний сезон, знову залучити Авакова в Кабмін.

Давид Арахамія
Давид Арахамія / УНІАН

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков може повернутися в Уряд вже у вересні нинішнього року. Про це нардеп сказав в ефірі каналу "Україна24".

"Є пропозиція восени, коли почнеться новий політичний сезон, побачити його в якійсь іпостасі в команді. Це буде за домовленістю сторін вирішуватися вже у вересні.Якщо брати уряд, у нас є три-чотири віце-прем'єри, це теж опція. Мені здається, що йому треба якщо йти, то тільки на підвищення, на посаду віце-прем'єра", - заявив Арахамія.

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Нагадаємо, раніше, у вівторок, 13 липня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (він з 2014 року безперервно займав пост глави МВС),, подав заяву про відставку.

16 липня, Верховна Рада призначила новим міністром внутрішніх справ нардепа з фракції Слуга народу - Дениса монастирського

За його призначення проголосував 271 депутат.

Арсен Аваков новини України Давид Арахамія
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