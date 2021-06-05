Аваков зробив заяву про погрози Росії Україні після слів Путіна про Північний потік-2

Україна не чекатиме на спроби терактів на ділянці своїй ГТС - Аваков / УНІАН

Міністерство внутрішніх справ України має інформацію розвідки, згідно з якою є відомості про можливі загрози критичній інфраструктурі держави з боку Росії. Це може статися у випадку запуску Північного потоку-2 під приводом початку транзиту газу в обхід української газотранспортної системи. Про це заявив глава МВС Арсен Аваков.

Як повідомляє Суспільне, під час своєї поїздки на навчання підрозділів МВС у Харківську область міністр розповів про те, що після заяви Путіна про завершення робіт щодо першої нитки російського газопроводу Північний потік-2, з'явилася реальна загроза об'єктам критичної інфраструктури України.

"Газ все ще транспортується нашим газопроводом і повинен транспортуватися ще деякий час, а потім, напевно, Путін захоче пустити газ в обхід України. Тому ми очікуємо, що ніхто не чекатиме, що будуть провокації, спроби терактів на нашій ділянці газопроводу. Коли скажуть: "Дивіться, бачите, тому пускаємо через Північний потік-2", - сказав Аваков і додав, що в МВС достатньо інформації від розвідки щодо цього питання.читайте також"Потрібна добра воля України": Путін пояснив ситуацію з транзитом газу після запуску СП-2

Також він уточнив, що правоохоронна система вже розробляє сценарії реагування на потенційно небезпечну ситуацію у разі атаки на газову інфраструктуру, греблі, дамби та інші стратегічно важливі об'єкти.

"Це не свідчить про те, що я хочу когось налякати, про те, що завтра війна, це говорить про те, що український народ тому платить податки для своєї армії та системи МВС, щоб вона була готовою, у випадку чого, втрутитися та забезпечити порядок",-підкреслив Арсен Аваков.

Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський раніше назвав газопровід Північний потік-2 "зброєю" Росії і закликав США і ЄС зупинити добудову газопроводу, реалізація якого може завдати серйозного удару по безпеці української держави.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник висунув різку вимогу до США і ФРН про підключення Києва до перемовин щодо СП-2. Українська сторона повинна брати участь у дискусії, оскільки питання запуску трубопроводу є стратегічно важливою проблемою.

Президент РФ Володимир Путін 4 червня заявив про те, що перша нитка газопроводу СП-2 вже прокладена. Газпром готовий запустити газ новим трубопроводом.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков не виключив ситуації, за якої у газопроводу Північний потік-2 можуть виникнути проблеми на етапі сертифікації та страхування. Однак у Москві вважають за краще поки що не говорити про цю проблему.

Депутат Держдуми РФ В'ячеслав Ніконов припустив проблеми з Північним потоком-2 вже восени, коли у ФРН зміниться влада. Якщо при владі будуть "зелені" – противники добудови газопроводу – США зроблять спроби зупинки запуску труби.