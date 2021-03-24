Азарову повідомили про підозру у держзраді

Азарову повідомили про підозру / УНІАН

Колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову оголосили підозру у державній зраді у справі про Харківські угоди.

Йому інкримінують дії на шкоду суверенітету України за попередньою змовою з тодішнім президентом Віктором Януковичем, йдеться в повідомленні на сайті Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що Азаров за попередньою змовою з Януковичем вчинив дії на шкоду суверенітету України, її територіальної цілісності і недоторканності. За даними слідства, 20 квітня 2010 року він на території Росії погодився на нав'язані президентом РФ Дмитром Медведєвим умови продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму на 25 років під приводом отримання знижки на газ.

З 21 квітня по 23 квітня 2010 року він забезпечив узгодження проекту Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту і закону про його ратифікацію без фактичного розгляду документів уповноваженими органами.

читайте такожКанал наш нарвався на перевірку через Азарова

Крім того, колишній прем'єр на закритому засіданні Кабінету Міністрів підписав розпорядження Про схвалення цієї Угоди Урядом України і, в порушення закону про міжнародні договори України, вніс проект на розгляд президенту.

Ці дії дали можливість Януковичу підписати в Харкові відповідну угоду, а 23 квітня внести законопроект про ратифікацію як невідкладний до Верховної Ради.

Слідство вважає, що в результаті підписання і ратифікації Харківських угод були штучно створені передумови для нарощування військ РФ в Криму, вторгнення російської армії і окупації півострова.

Також йдеться про те, що Азаров своїми діями допомагав у проведенні підривної діяльності проти України, яка полягала у втручанні в її внутрішню і зовнішню політику. А також у спробах скорочення економічного та оборонного потенціалу, зниженні обороноздатності України та посиленні економічної залежності від Росії.

Рішення РНБО про санкції: