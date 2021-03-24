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Азарову повідомили про підозру у держзраді

24 березня 2021, 18:09
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Йому інкримінують дії на шкоду суверенітету України за попередньою змовою з тодішнім президентом Віктором Януковичем.

Микола Азаров
Азарову повідомили про підозру / УНІАН

Колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову оголосили підозру у державній зраді у справі про Харківські угоди.

Йому інкримінують дії на шкоду суверенітету України за попередньою змовою з тодішнім президентом Віктором Януковичем, йдеться в повідомленні на сайті Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що Азаров за попередньою змовою з Януковичем вчинив дії на шкоду суверенітету України, її територіальної цілісності і недоторканності. За даними слідства, 20 квітня 2010 року він на території Росії погодився на нав'язані президентом РФ Дмитром Медведєвим умови продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму на 25 років під приводом отримання знижки на газ.

З 21 квітня по 23 квітня 2010 року він забезпечив узгодження проекту Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту і закону про його ратифікацію без фактичного розгляду документів уповноваженими органами.

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Крім того, колишній прем'єр на закритому засіданні Кабінету Міністрів підписав розпорядження Про схвалення цієї Угоди Урядом України і, в порушення закону про міжнародні договори України, вніс проект на розгляд президенту.

Ці дії дали можливість Януковичу підписати в Харкові відповідну угоду, а 23 квітня внести законопроект про ратифікацію як невідкладний до Верховної Ради.

Слідство вважає, що в результаті підписання і ратифікації Харківських угод були штучно створені передумови для нарощування військ РФ в Криму, вторгнення російської армії і окупації півострова.

Також йдеться про те, що Азаров своїми діями допомагав у проведенні підривної діяльності проти України, яка полягала у втручанні в її внутрішню і зовнішню політику. А також у спробах скорочення економічного та оборонного потенціалу, зниженні обороноздатності України та посиленні економічної залежності від Росії.

Рішення РНБО про санкції:

  • Раніше РНБО ухвалила рішення про застосування санкції проти колишніх президента України Віктора Януковича, прем'єр-міністра Миколи Азарова, генерального прокурора Віктора Пшонки, міністра освіти Дмитра Табачника та інших чиновників.
  • Санкції також вводяться проти бізнесмена Сергія Курченка, екс-міністра оборони Дмитра Саламатіна, самопроголошеного глави "уряду Криму" Сергія Аксьонова, "екс-прокурора" анексованого Росією Криму Наталії Поклонської.

Микола Азаров новини України
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