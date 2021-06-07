УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Байден оголосив Зеленському про підтримку України на зустрічі з Путіним і покликав його у Вашингтон

7 червня 2021, 20:31

На президента України Володимира Зеленського чекають у США вже цього літа.

Джо Байден
Джо Байден відстоюватиме інтереси України на зустрічі з Путіним / Reuters

Президент України Володимир Зеленський і господар Білого дому Джо Байден провели телефонну розмову, в рамках якої американський глава держави запросив Зеленського влітку відвідати Вашингтон. Також Байден заявив про намір відстоювати суверенітет України на зустрічі з Путіним.

Як повідомив радник американського глави держави з питань нацбезпеки Джейк Салліван, Байден сказав Зеленському про те, що під час зустрічі з Путіним він має намір "твердо відстоювати суверенітет України" і запросить українського гаранта до Білого дому "цього літа після повернення з Європи".

Раніше у інтерв'ю американському виданню Axios президент України Володимир Зеленський закликав Джо Байдена провести зустріч перед тим, як Байден відправиться на перемовини з Путіним. Причиною тому стала відмова Штатів від санкцій проти компанії-оператора Північного потоку-2, про що Зеленський, за його ж словами, дізнався з преси.читайте такожБайден віч-на-віч оголосить Путіну про підтримку України

Нагадаємо, у понеділок, 7 червня, у Офісі президента анонсували телефонну розмову президента України Володимира Зеленського та глави США Джо Байдена. Повідомлялося, що лідери держав повинні обговорити питання російсько-українського конфлікту і низку проблем глобального порядку. Байден проконсультувався із Зеленським перед зустріччю з президентом Росії Путіним, яка повинна пройти у Женеві 16 червня.

Зустріч Байдена і Путіна

24 травня відбулися консультації США та Росії перед самітом двох країн і зустріччю президента Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним. За підсумками дискусії сторони випустили заяви з підтвердженням наміру щодо проведення саміту двох держав.

25 травня в Білому домі і Кремлі офіційно підтвердили, що саміт Сполучених Штатів і РФ відбудеться 16 червня у Женеві. В рамках заходу пройде зустріч Байдена і Путіна.

У США також заявляли, що Байден на перемовинах з Путіним має намір підтвердити прихильність Вашингтона територіальній цілісності України.

новини США Володимир Зеленський Джо Байден новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Байден оголосив Зеленському про підтримку України на зустрічі з Путіним і покликав його у Вашингтон». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Гороскоп на 8 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: кращий пост, грошовий шанс, заборонена магіяГороскоп на 8 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: кращий пост, грошовий шанс, заборонена магія На яку небезпечну хворобу вказують нудота і головний біль - відповідь медикаНа яку небезпечну хворобу вказують нудота і головний біль - відповідь медика Позитив розкрив правду про сольну кар'єру та участь в дуеті Время и СтеклоПозитив розкрив правду про сольну кар'єру та участь в дуеті Время и Стекло У Байдена заявили про компенсацію Україні і попередили щодо нового удару по Північному потоку-2У Байдена заявили про компенсацію Україні і попередили щодо нового удару по Північному потоку-2 У МЗС РФ розповіли, що попросить Путін у Байдена щодо УкраїниУ МЗС РФ розповіли, що попросить Путін у Байдена щодо України

Останні новини

23:07

Зустріч Зеленського і Байдена: у США назвали головні вимоги до України

22:55

У Львові трагічно загинула чемпіонка України з пауерліфтингу

22:29

"Крим-це Україна": Зеленський отримав форму збірної, через яку обурюється Росія Відео

22:27

Макрон відреагував на соковитий ляпас, котрий отримав на вулиці

21:48

У НАБУ підтвердили справжність скандальних "плівок Медведчука" Відео

Реклама
21:14

Серцевий напад: найкраще рослинне масло для зниження ризику Відео

21:12

Росія поскаржилася в УЄФА через Крим і "Слава Україні" на футболках української збірної Відео

20:54

"Диявольське" сонячне затемнення 10 червня 2021 року: астролог попередив про загрозу "великої води"

20:44

Від чого підвищується і знижується тиск: лікар дав коротку відповідь Відео

20:28

Секс в машині: сексолог назвав незвичайні пози Відео

20:17

У Байдена зробили заяву про допомогу Україні через добудову і запуск Північного потоку-2 Відео

20:11

Суд ухвалив остаточне рішення щодо ліквідації УПЦ КП

20:11

У стилі товариша Сталіна: що не так з ідеєю про висадку мільярда дерев Погляд

20:07

Зеленський оголосив Байдену про нову ініціативу Києва щодо вступу України до НАТО Відео

19:57

Світлана Лобода залишилася без продюсера

19:43

Під Житомиром підлітки били чоловіка на милицях та знімали на відео Відео

19:17

Лікар перерахував найнебезпечніші продукти на прилавках України Відео

19:04

Дитина пішла гуляти й знайдена мертвою у колекторі: ЗМІ дізналися деталі трагедії у Покрові Відео

18:59

День літнього сонцестояння 2021: коли, прикмети і що робити Відео

18:52

У Кабміні звинуватили Росію у зволіканні вступу України до НАТО

Реклама
18:45

Катастрофа МН17: на суді у Нідерландах свідки розповіли про ЗРК Бук на Донбасі і вибухи в небі

18:41

Тіна Кароль розпочала новий музичний проєкт і здивувала джерелом фінансування

18:26

"Метінвест" має намір побудувати новий сучасний цех вартістю 1 мільярд доларів

17:50

Кейт Міддлтон привітала Меган Маркл з донькою після сімейного скандалу

17:21

"Змушував дітей см*ктати": у Києві спіймали малолітнього збоченця – ЗМІ

17:20

Гендиректор "Метінвесту" сказав, що необхідно для розвитку економіки

17:06

Стало відомо, як і чому лікують Андрія Данилка

16:56

Залишили малюка на старших дітей: на Закарпатті немовля випало з візочка і померло

16:52

Україна поділиться газовою трубою з США і ЄС: у Кабміні назвали сценарій боротьби з ПП-2 Відео

16:45

Гендиректор "Метінвесту" пояснив, як промисловості досягти нульових показників викидів

16:40

Речі, які треба викинути зі свого гардеробу вже сьогодні Відео

16:16

"Смердючі, брудні, бухі та обдовбані військові": експертка з краси потрапила у базу Миротворця

16:15

"Велике будівництво" розпочинає реконструкцію аеропорту у Кривому Розі – Тимошенко

16:10

"Метінвест" планує стати вуглецево-нейтральною компанією до 2050 року

16:08

У Франції чоловік на вулиці дав ляпаса Макрону: в Мережі з'явилося відео

16:07

Дріб'язкова людина: у Запоріжжі чоловік поскандалив у супермаркеті через здачу в копійку Відео

15:42

Аліна Гросу розповіла про Романа Полянського і відкрила секрет ідеальних стосунків Відео

15:33

"Метінвест" за 10 років інвестував у модернізацію підприємств $10 мільярдів

15:26

Харків залило та притрусило градом, і "поплив" Херсон Відео

15:15

Коли День друзів і День дружби в 2021 році і як відзначати Фото Відео

Реклама
15:10

СБУ провела обшуки у засновників організації "Партія Шарія" Відео

15:04

Джокер Хоакін Фенікс зізнався, чи буде його син веганом

15:00

"Відгризла ніс і щелепу": на Прикарпатті на чоловіка напала агресивна Ведмедиця Відео

14:52

Як правильно вдягатися жінці після 40 років, щоб не перетворитися на "каргу" Відео

14:25

На газопроводі в Івано-Франківській області пролунав вибух: що відомо

14:14

Пішов гуляти, про зникнення заявили за 4 дні: у Дніпропетровській області знайшли тіло хлопчика Відео

14:13

Рейтинг партій від КМІС: політсили Ляшка, Смешка і Гройсмана пройшли б до Ради

14:11

Українська музикантка розкрила таємниці вірусного відео з котом Alugalug Cat Відео

14:04

Тимошенко з ОП про Велике будівництво: "Зі снігом асфальт більше не зійде"

13:55

Вчені дізналися, як трендові веганські дієти впливають на ріст і кістки дітей Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти