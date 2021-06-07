Байден оголосив Зеленському про підтримку України на зустрічі з Путіним і покликав його у Вашингтон

Джо Байден відстоюватиме інтереси України на зустрічі з Путіним / Reuters

Президент України Володимир Зеленський і господар Білого дому Джо Байден провели телефонну розмову, в рамках якої американський глава держави запросив Зеленського влітку відвідати Вашингтон. Також Байден заявив про намір відстоювати суверенітет України на зустрічі з Путіним.

Як повідомив радник американського глави держави з питань нацбезпеки Джейк Салліван, Байден сказав Зеленському про те, що під час зустрічі з Путіним він має намір "твердо відстоювати суверенітет України" і запросить українського гаранта до Білого дому "цього літа після повернення з Європи".

Раніше у інтерв'ю американському виданню Axios президент України Володимир Зеленський закликав Джо Байдена провести зустріч перед тим, як Байден відправиться на перемовини з Путіним. Причиною тому стала відмова Штатів від санкцій проти компанії-оператора Північного потоку-2, про що Зеленський, за його ж словами, дізнався з преси.читайте такожБайден віч-на-віч оголосить Путіну про підтримку України

Нагадаємо, у понеділок, 7 червня, у Офісі президента анонсували телефонну розмову президента України Володимира Зеленського та глави США Джо Байдена. Повідомлялося, що лідери держав повинні обговорити питання російсько-українського конфлікту і низку проблем глобального порядку. Байден проконсультувався із Зеленським перед зустріччю з президентом Росії Путіним, яка повинна пройти у Женеві 16 червня.

Зустріч Байдена і Путіна

24 травня відбулися консультації США та Росії перед самітом двох країн і зустріччю президента Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним. За підсумками дискусії сторони випустили заяви з підтвердженням наміру щодо проведення саміту двох держав.

25 травня в Білому домі і Кремлі офіційно підтвердили, що саміт Сполучених Штатів і РФ відбудеться 16 червня у Женеві. В рамках заходу пройде зустріч Байдена і Путіна.

У США також заявляли, що Байден на перемовинах з Путіним має намір підтвердити прихильність Вашингтона територіальній цілісності України.