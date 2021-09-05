Байден приїде в Україну: Кулеба розповів про візит президента США

Дмитро Кулеба розповів, чому Байден не приїде в Україну в 2021 році / УНИАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент США Джозеф Байден відвідає Україну. Однак цей візит відбудеться вже не в поточному році.

"Я не сумніваюся, що президент Байден долетить і до середини Дніпра, і перетне Дніпро і приземлиться в Борисполі, і приїде до Києва. Але цей візит не буде в цьому році, так як дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік", - розповів Кулеба в ефірі телеканалу Інтер.

Також міністр підкреслив, що найближчим часом сторони будуть зосереджені на виконанні домовленостей, які були досягнуті в рамках візиту президента України Володимира Зеленського в США.

Крім того, за словами Кулеби, українська сторона також готова до зустрічі Зеленського і президента Росії Володимира Путіна.

"Ми не ховаємося від такої зустрічі і готові до неї, але у нас створюється враження, що російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб уникнути такої зустрічі", - підсумував Кулеба.

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Візит Зеленського до США

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський побував у США, де зустрівся з Джо Байденом. За його словами, переговори були продуктивними, але "не завжди в сонячній атмосфері". Президент України назвав їх "чоловічою розмовою" і розкрив деталі.

Зазначимо, лідери держав перед початком зустрічі виступили з короткими промовами перед пресою, але за підсумками переговорів спільної прес-конференції Зеленського і Байдена не було.

Україна і Сполучені Штати Америки зробили спільну заяву про стратегічне партнерство між державами. Партнерство охоплюватиме низку важливих сфер.