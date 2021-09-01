Байден запевнив, що США підтримують прагнення України до НАТО

Байден запевнив у підтримці прагнення України в НАТО / Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що підтримка його країною євроатлантичного прагнення України залишається непохитною. Також Сполучені Штати залишаються прихильними суверенітету і територіальній цілісності України перед обличчям російської агресії, йдеться в заяві Байдена.

"США залишаються переконливо прихильними суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії. І наша підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непохитною. Ми обговоримо, як ми можемо підтримувати Україну в досягненні демократичних реформ і її інтеграції в Європу", - заявив Байден.

Зустріч Зеленського і Байдена-про що раніше писав Главред:

Як повідомляв Главред, офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена призначена на 14:00 (21:00 за Києвом).

Джо Байден має намір висловити "незмінну підтримку" Штатами суверенітету і територіальної цілісності України в умовах "продовження Росією агресії в Криму і на Донбасі".

При цьому в графіку Байдена не йдеться про спільну пресконференцію за підсумками зустрічі. Результати саміту кожен з лідерів коментуватиме окремо.