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Без "пострадянського простору": Кулеба закликав ЄС вважати Україну частиною Заходу

2 серпня 2021, 18:02

Міністр хоче, щоб західні партнери визначили дорожню карту вступу України в ЄС і в Північноатлантичний альянс.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба вважає, що ЄС повинен допомагати Україні в євроінтеграції / УНІАН

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав Україну частиною Заходу і заявив, що впевнений в тому, що саме так НАТО і ЄС повинні сприймати державу. Стаття міністра для видання Foreign Affairs, в якій висунуті дані заяви, опублікована на сайті МЗС України.

Кулеба вважає, що назва "пострадянський простір", яку використовують західні країни для позначення регіону від Центральної Європи до Центральної Азії, має піти в минуле.

"Україна є частиною заходу. Саме так і слід сприймати країну. Час США і європейським союзникам визначити чітку дорожню карту вступу України в НАТО і ЄС ",- вважає глава МЗС.

Кулеба додав, що, незважаючи на всі зусилля України щодо вступу до НАТО, вона потребує підтримки "з боку ЄС, НАТО та їхніх держав-членів".

"Наші кроки повинні бути взаємними, а робота на досягнення мети вступу України в обидві організації повинна бути спільною. США і Європа повинні визнати, що Україна є невід'ємною частиною заходу. Тільки тоді наші нинішні зусилля не будуть марними", - підсумував глава МЗС.

Нагадаємо, Україна прийняла нову стратегію зовнішньої політики, в якій вказано курс держави на інтеграцію в Північноатлантичний альянс і боротьбу з агресією Росії. Вперше за 30-річчя незалежності держави з'явився чіткий документ, в якому вказані ключові напрямки зовнішньополітичного розвитку країни.

Стратегія включає шість головних напрямків

  • Протидія агресивній політиці РФ
  • Курс на вступ до Євросоюзу і НАТО
  • Просування національного експорту та залучення іноземних інвестицій
  • Захист прав та інтересів громадян України за кордоном
  • Просування позитивного іміджу української держави в усьому світі

Євросоюз НАТО Дмитро Кулеба
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