Без шантажу і підвищених тонів: у МЗС назвали масштабний сценарій зустрічі Зеленського і Байдена

На Зеленського і Байдена очікує конструктивна розмова у Вашингтоні - Кулеба / колаж УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і глава Офісу президента Андрій Єрмак прибули до Вашингтона з метою проведення перемовин щодо організації зустрічі президента України Володимира Зеленського з господарем Білого дому Джо Байденом. Представники офіційного Києва проведуть перемовини з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і помічником Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Очікується, щона Зеленського і Байдена очікує зважена і конструктивна розмова з питань безпеки і процвітання України, Європи, а також євроатлантичного простору. Про це заявив глава українського МЗС.

"О восьмій ранку виїхав з дому у Києві і о восьмій вечора приземлився в аеропорту Вашингтона. Перша зустріч - о восьмій ранку за Вашингтоном... сьогодні ми з Андрієм Єрмаком у Вашингтоні для підготовки першого офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона на запрошення президента США Джо Байдена, який відбудеться вже 30 серпня", - розповів Кулеба на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами дипломата, українська делегація також проведе зустріч з помічником господаря Білого дому з питань національної безпеки Джейком Салліваном, держсекретарем Ентоні Блінкеном, а також американськими сенаторами і аналітиками.читайте такожУ Слузі народу пояснили слова Арахамії про розмову Зеленського з Байденом на підвищених тонах

Також він додав, що Зеленський і Байден повинні обговорить низку глобальних тем, серед яких – безпека України, Європи та питання євроатлантичного простору. Як стверджує міністр, підвищених тонів або шантажу на перемовинах не буде.

"У президентів є низка великих тем. Але якими б вони не були, не буде жодних "підвищених тонів" або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Зустріч Зеленського і Байдена

У Білому домі 21 липня після того, як було оголошено про угоду США і Німеччини щодо СП-2, офіційно заявили про запрошення президента України Володимира Зеленського до Вашингтона на 30 серпня.

Очікується, що одними з головних тем перемовин Зеленського і Байдена будуть Північний потік-2 і питання врегулювання конфлікту на Донбасі.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що перемовини можуть відбутися на підвищених тонах, тому що у Києві вкрай незадоволені позицією Білого дому щодо СП-2 і мають намір зосередитися на співпраці з Конгресом, у якому Київ підтримують як "республіканці", так і "демократи".

Президент Зеленський казав, що на зустрічі з главою США він має намір попросити Байдена взяти участь у перемовинах щодо Донбасу. Ідею можна запустити на базі нормандського формату за умови згоди Франції, Німеччини та Росії.

Голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко казав, що на перемовинах у США Україна представить свою позицію щодо Мінських угод і підніме питання збільшення обсягів американської військової допомоги.