Україна запропонувала створити зону вільної торгівлі з США - Кулеба

Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі між двома країнами / УНІАН

В ході візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон українська сторона запропонувала США створити зону вільної торгівлі.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що наша країна вже давно обговорює введення безвізового режиму з США, Великобританією і Канадою, а цього разу українські представники зробили нову пропозицію.

"У нас є інша ініціатива, яку ми запропонували американцям – - це зона вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку", – заявив Кулеба в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

читайте такожНова перемога Китаю над США: створена найбільша в світі зона вільної торгівліМіністр підкреслив, що Україні необхідна сильна економіка, зокрема, щоб створювати резерви, які можна було б витрачати на оборону від військової агресії.

Зустріч Зеленського і Байдена - про що раніше писав Главред

Володимир Зеленський провів першу особисту зустріч з президентом США Джо Байденом 1 вересня. За його словами президента України, переговори були продуктивними, але "не завжди в сонячній атмосфері". Президент України назвав їх "чоловічою розмовою" та розкрив деталі.

Реклама