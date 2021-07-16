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Битва з РФ і національний опір: в Україні з'явиться тероборона і зросте чисельність ЗСУ

16 липня 2021, 13:48

Верховна Рада підтримала законопроекти Зеленського про створення територіальної оборони в Україні та збільшення чисельності ЗСУ.

Зеленський
Законопроекти Зеленського підтримали понад 300 нардепів / УНІАН

Верховна Рада України у другому читанні і в цілому проголосувала за законопроект №5557 глави держави Володимира Зеленського про національний опір. Влада створить в країні систему територіальної оборони. Парламентарі також підтримали законопроект президента під №5558, що передбачає збільшення чисельності ЗСУ до 261 тисячі військових.

У ході засідання ВР у п'ятницю, 16 липня, законопроект президента Зеленського №5557 про національний опір підтримали 313 народних обранців. Закон передбачає максимально широке залучення українців до діяльності, спрямованої на збереження територіальної цілісності та суверенітету України. У країні створюється територіальна оборона.

Що передбачає закон про національний опір

  • Максимальна участь українців у заходах, спрямованих на забезпечення територіальної цілісності та суверенітету української держави
  • У документі прописуються завдання територіальної оборони, руху опору та механізми підготовки громадян України до національного опору
  • Закон передбачає принципи фінансування та матеріального забезпечення національного спротиву, а також соціального захисту військовослущових та добровольців Сил територіальної оборони ЗСУ, а також осіб, які виконують завдання, спрямовані на спротив
  • Передбачено порядок формування та комплектування військових частин Сил територіальної оборони Збройних сил України, добровольчих формувань територіальних громад та опору
  • Встановлено повноваження сил безпеки і сил оборони, державних органів влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з національним опором
  • За порушення законодавства про національний спротив загрожує відповідальність

Зазначено, що у 2022 році на створення територіальної оборони підуть близько 2,5 мільярдів гривень. У наступні два роки на фінансування заходів з теробороне витратять по 718 мільйонів гривень.

Також депутати проголосували за збільшення чисельності Збройних сил України. Законопроект Зеленського № №5558 схвалили 312 нардепів. У пояснювальній записці вказано, що такі заходи пов'язані з протидією агресії Російської Федерації.читайте такожВійськова операція Росії проти України: у Зеленського оголосили про готовність відбити атаку Москви

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Чисельність ЗСУ зросте на 11 тисяч – до 261 тисячі осіб. Наразі у ЗСУ служать 250 тисяч осіб, серед яких 204 тисячі є військовослужбовцями.

Верховна Рада новини

Парламент України в п'ятницю, 16 липня, проголосував за призначення нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Кандидатуру депутата від Слуги народу підтримав 271 депутат. Монастирський змінив на цій посаді Авакова, який був міністром МВС більше 7 років.

У цей день не обійшлося і без скандалу: у Раді побилися нардепи Вадим Івченко з Батьківщини та Микола Сольський від Слуги народу. Причина конфлікту наразі невідома.

ЗСУ Верховна Рада Володимир Зеленський новини України
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