Битва з РФ і національний опір: в Україні з'явиться тероборона і зросте чисельність ЗСУ

Законопроекти Зеленського підтримали понад 300 нардепів / УНІАН

Верховна Рада України у другому читанні і в цілому проголосувала за законопроект №5557 глави держави Володимира Зеленського про національний опір. Влада створить в країні систему територіальної оборони. Парламентарі також підтримали законопроект президента під №5558, що передбачає збільшення чисельності ЗСУ до 261 тисячі військових.

У ході засідання ВР у п'ятницю, 16 липня, законопроект президента Зеленського №5557 про національний опір підтримали 313 народних обранців. Закон передбачає максимально широке залучення українців до діяльності, спрямованої на збереження територіальної цілісності та суверенітету України. У країні створюється територіальна оборона.

Що передбачає закон про національний опір

Максимальна участь українців у заходах, спрямованих на забезпечення територіальної цілісності та суверенітету української держави

У документі прописуються завдання територіальної оборони, руху опору та механізми підготовки громадян України до національного опору

Закон передбачає принципи фінансування та матеріального забезпечення національного спротиву, а також соціального захисту військовослущових та добровольців Сил територіальної оборони ЗСУ, а також осіб, які виконують завдання, спрямовані на спротив

Передбачено порядок формування та комплектування військових частин Сил територіальної оборони Збройних сил України, добровольчих формувань територіальних громад та опору

Встановлено повноваження сил безпеки і сил оборони, державних органів влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з національним опором

За порушення законодавства про національний спротив загрожує відповідальність

Зазначено, що у 2022 році на створення територіальної оборони підуть близько 2,5 мільярдів гривень. У наступні два роки на фінансування заходів з теробороне витратять по 718 мільйонів гривень.

Також депутати проголосували за збільшення чисельності Збройних сил України. Законопроект Зеленського № №5558 схвалили 312 нардепів. У пояснювальній записці вказано, що такі заходи пов'язані з протидією агресії Російської Федерації.читайте такожВійськова операція Росії проти України: у Зеленського оголосили про готовність відбити атаку Москви

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Чисельність ЗСУ зросте на 11 тисяч – до 261 тисячі осіб. Наразі у ЗСУ служать 250 тисяч осіб, серед яких 204 тисячі є військовослужбовцями.

Верховна Рада новини

Парламент України в п'ятницю, 16 липня, проголосував за призначення нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Кандидатуру депутата від Слуги народу підтримав 271 депутат. Монастирський змінив на цій посаді Авакова, який був міністром МВС більше 7 років.

У цей день не обійшлося і без скандалу: у Раді побилися нардепи Вадим Івченко з Батьківщини та Микола Сольський від Слуги народу. Причина конфлікту наразі невідома.