Битва з РФ і коливання Брюсселя: Зеленський закликав ЄС прийняти рішення щодо євроінтеграції України

ЄС повинен зробити свій вибір щодо України, Києву не потрібні саміти заради самітів - Зеленський / УНИАН

Агресія Росії та окупація українських територій спрямовані на блокаду шляху України щодо вступу до Європейського Союзу, однак Київ робить все для європейської інтеграції країни. У грудні відбудеться новий саміт Східного партнерства, на якому Євросоюз повинен чітко продемонструвати своє ставлення до потенційного вступу української держави до наднаціонального об'єднання. Брюсселю слід надати Україні, Грузії та Молдові чіткі перспективи інтеграції до ЄС. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час міжнародної конференції у Батумі український глава держави подякував Євросоюзу за підтримку Києва на шляху європейської інтеграції, якій заважає агресія з боку Росії.

"На жаль, триваюча агресія РФ, гібридні атаки, окупація, спрямовані на те, щоб гальмувати наш рух до цієї інтеграції", - зазначив гарант.

За його словами, наразі в ЄС повинні чітко сформулювати стратегічну позицію щодо цілей Східного партнерства, щоб формат став конкретним і живим. Треба не просто проводити самміт, а розробити стратегічне бачення співпраці Євросоюзу з країнами-партнерами.

"У грудні має відбутися черговий саміт "Східного партнерства". Це дуже важливо, але відсутність з боку ЄС стратегічного бачення цілей "Східного партнерства" робить цей формат не таким предметним і напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту, у нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення і геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи, інакше не зрозуміла доцільність взагалі. Наступний саміт повинен показати чітке бачення відносин з найближчими партнерами з боку ЄС, тому будемо підтримувати цю ініціативу рівно стільки, наскільки вона сприятиме реалізації наших європейських устремлінь", - зазначив Зеленський.читайте такожТуристи з України знову поїдуть до Європи: Євросоюз прийняв рішення про відкриття кордонів

Крім того, глава української держави акцентував увагу на тому, що Україна, Грузія і Молдова втратили свої території через вибір у бік Європи. Країни повинні отримати перспективи приєднання до ЄС і мають право на європейське майбутнє.

"Ми хочемо, щоб територія Євросоюзу стала більше і через цей вибір території трьох наших країн, на жаль, стали менше. Доказом того, що нашим країнам є місце в європейському майбутньому, на мій погляд, може стати надання Україні, Грузії, Молдові європейських перспектив, як державам, які поділяють спільні цінності", - сказав Зеленський, підкресливши, що відновлення територіальної цілісності держав залежить від дій Європи.

Вступ України до ЄС