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Битва у США через Північний потік-2: Зеленський крім діалогу з Байденом зустрінеться із Конгресом

25 липня 2021, 19:07

У Білому домі є чиновники, які намагаються серйозно працювати з Росією в контексті протистояння Китаю, вважає Олексій Арестович.

Арестович
Україна знає про ситуацію щодо Північного потоку-2 в Конгресі США і адміністрації Байдена - Арестович / УНІАН

Представники американського парламенту ймовірно знайдуть можливість провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, коли він приїде до Вашингтона на перемовини з господарем Білого дому Джо Байденом. Проблема для Києва полягає у тому, що Конгрес і Сенат виступають проти Північного потоку-2, а деякі чиновники з адміністрації США схильні до співпраці з Москвою на тлі загрози Китаю. Українська держава не збирається грати на поділ і планує конструктивні перемовини. Поїздка до Сполучених Штатів зміцнить Україну. Про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Дім він припустив, що представники Конгресу і Сенату все ж таки знайдуть час і можливість для зустрічей з президентом Зеленським. Україна матиме можливість обговорити з американськими парламентаріями низку проблемних питань.читайте такожУдар по Північному потоку-2 і жорсткі гарантії для України: у Зеленського поставили Заходу умову

"Я думаю, що Конгрес і Сенат США, як політично незалежні органи, зможуть знайти спосіб зустрітися з президентом України і українською делегацією, нехай навіть формально, але обговорити необхідне", - вважає він.

За словами чиновника, наразі для України проблема полягає в поділі позиції США щодо Північного потоку-2. Обидві палати американського парламенту виступають проти газопроводу, у той час, коли деякі чиновники з Білого дому налаштовані на співпрацю з Москвою через протистояння з Китаєм. Україна не має наміру грати на цій ситуації і має намір провести конструктивні перемовини з усіма сторонами.

"Проблема ось у чому. Позиція Сенату і Конгресу — в основному проти "Північного потоку-2". Вони знаходяться в полеміці з деякими представниками адміністрації Байдена, які схильні вибудовувати перед обличчям Китаю надто вже міцні відносини з РФ. Безумовно, ми працюємо і з адміністрацією, поважаючи її позицію, і з Конгресом, і з Сенатом, поважаючи їх позицію, і дякуємо їм за підтримку. І ми не збираємося грати на поділ. Ми збираємося тверезо спілкуватися щодо реальних проблем з усіма представниками американського істеблішменту. Ми робимо це зараз, ми робили це до, ми будемо робити це після і під час візиту", - зазначив Арестович.

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Також він позитивно оцінив перспективи майбутнього візиту Зеленського до США і вважає, що така поїздка глави держави зміцнить Україну.

"Повторюю, сигнали йдуть досить обнадійливі. У тому числі, від Конгресу і Сенату. І я думаю, що візит не пройде дарма, і зміцнить позицію України з точки зору енергетичної, оборонної безпеки в тій архітектурі, яка зараз змінюється в Східній Європі", - підкреслив Олексій Арестович.

Зустріч Зеленського і Байдена

Президент України Володимир Зеленський 7 червня провів телефонну розмову з главою Білого дому Джо Байденом. За підсумками перемовин Зеленський був запрошений з візитом до Вашингтона.

Видання Дзеркало тижня повідомляло, що поїздка Зеленського до США відбудеться не у липні, як розраховували на Банковій, а у серпні. Причому в Офісі президента, як заявили журналісти, виступили проти таких термінів.

21 липня президента Володимира Зеленського офіційно запросили приїхати з візитом до Сполучених Штатів Америки 30 серпня на перемовини з главою держави Джо Байденом.

Зеленський очікує продуктивних перемовин з Байденом, під час яких він планує обговорити звільнення захоплених Росією Криму і Донбасу.

Конгрес США Володимир Зеленський Сенат США Джо Байден Олексій Арестович новини України
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