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Бойовики заявили "слідчих діях" з Протасевичем, у МЗС України обурюються

16 червня 2021, 20:30

За дорученням Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади.

Роман Протасевич
Бойовики Донбасу заявили про "допит Протасевича" / Reuters

Луганські бойовики сьогодні заявили про те, що нібито провели "слідчі дії" з заарештованим у Білорусі опозиційним журналістом Романом Протасевичем. Україна вважає це зближенням Білорусі з Росією та вимагає пояснень.

"За дорученням Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади надати офіційні пояснення", - сказав РБК-Україна прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Ніколенко зазначив, що повідомлення про проведення "слідчих дій" в Білорусі потрібно розглядати в контексті спроб РФ надати підлеглим їй бойовикам "хоч якоїсь псевдосуб'єктності".

"Це лише підтверджує, що операція з примусовою посадкою літака Ryanair і затриманням Романа Протасевича розіграна за російським сценарієм. Росія не втрачає шансу позбавити Білорусь суверенітету і максимально її затягнути в свій геополітичний порядок денний", - пояснив представник МЗС.

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Він додав, що подібне зближення Білорусі з Росією посилює ризики для України.

"І воно буде враховане при прийнятті нашою державою подальших рішень щодо захисту інтересів національної безпеки", - додав Ніколенко.

23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.

Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

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