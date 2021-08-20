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Велика стратегія щодо повернення Криму: Кулеба анонсував посилення санкцій проти Росії

20 серпня 2021, 15:21

Україні не вдасться повернути окупований Крим тільки за допомогою санкцій, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Санкції - це елемент великої стратегії щодо повернення окупованих територій в Україну, - Кулеба / УНІАН

Учасники саміту Кримська платформа за підсумками першого заходу почнуть роботу над новими санкціями проти Росії. Потрібно вирішити проблеми з обмежувальними списками і посиленням заборон. Існує повне взаєморозуміння щодо посилення ембарго. Санкції - це не головний інструмент, але частина стратегії щодо повернення захоплених територій. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У інтерв'ю НВ він розповів про те, що існують проблеми з обмеженнями проти Росії. Над цим працюватимуть країни-учасники саміту щодо повернення Криму.

За його словами, в роботі чинного режиму санкцій є проблеми. Йдеться про постачання товарів на окупований півострів.

"Перша проблема - прогалини в чинному санкційному режимі. "Коли вдається комусь щось постачати до Криму з того, що туди постачатися не повинно", - зазначив Кулеба.

Друга проблема, за його словами, пов'язана з посиленням обмежень проти Росії. Держави наразі не готові до чіткого графіку посилення санкцій, проте всі дотримуються точки зору, згідно з якою ситуацію треба виправляти.

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"Держави не готові відразу брати чіткі зобов'язання, що "ми зробимо ось ці і ось ці санкції за місяць, за півроку". Але є повне розуміння того, що треба усувати прогалини, потрібно бути готовими посилювати санкції", - додав дипломат.читайте такожСША, Британія, Німеччина і Туреччина приїдуть на Кримську платформу: оголошено повний список учасників

При цьому він уточнив, що тільки за допомогою санкцій окупований Крим повернути не вдасться. Однак обмеження є частиною великої стратегії у тому числі і щодо деокупації півострова.

"Санкції є не інструментом, а елементом великої стратегії повернення тимчасово окупованих територій", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Кримська платформа

Саміт Кримської платформи відбудеться у Києві 23 серпня. Представник президента у автономній республіці Крим Антон Коріневич раніше анонсував підписання політичної декларації за підсумками заходу. У документі зафіксують кроки, спрямовані на повернення поівострова до складу України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Києву слід посилити роботу щодо повернення Криму. На його думку, Кримська платформа повинна стати інструментом, який допоможе українській державі реалізувати свої завдання.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що до декларації щодо Криму зможуть приєднатися й інші держави. Київ має намір працювати над наближенням моменту повернення півострова до складу України.

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