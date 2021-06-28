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Великий герб України та Конституція Пилипа Орлика: Зеленський оголосив у Раді про нові плани Києва

28 червня 2021, 12:54

В Україну вперше за 311 років доставлять оригінал Конституції Пилипа Орлика.

Зеленський
Зеленський вніс до Ради законопроект про Великий герб України / УНІАН

Президент Володимир Зеленський у День Конституції України вніс до Верховної Ради невідкладний законопроект про Великий герб України. Доповідати документ під час його розгляду в парламенті буде перший глава держави Леонід Кравчук. При цьому Київ вже отримав три копії Конституції Пилипа Орлика, а оригінал вперше за 311 років привезуть в країну на День незалежності України. Про це заявив гарант під час урочистого засідання ВР.

"Я вношу проект законопроекту про Великий Державний Герб України і визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду Верховної Ради України. Доповідати законопроект під час його розгляду в Раді буде перший президент Леонід Кравчук", - сказав український президент.

Також він додав, що Швеція вже передала українській державі три копії Конституції Пилипа Орлика. Перша вже у фойє ради, друга буде в Офісі президента України. Третя з'явиться в КСУ після перезавантаження інстанції. Оригінал документа привезуть до України 24 серпня – до 30-ї річниці Незалежності.читайте такожСвята в червні 2021: як Україна відзначає День Конституції 2021

"Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика. Одна вже з ранку була виставлена у фойє Верховної Ради. Друга буде перебувати в Офісі президента. Третя - в Конституційному суді після його оновлення і перезавантаження. До тридцятої річниці Незалежності України вперше за 311 років в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика", - підкреслив Володимир Зеленський.

День Конституції України

Українська держава щороку 28 червня святкує День Конституції України. Верховна Рада 28 червня 1996 року прийняла першу Конституцію незалежної країни.

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Парламентарії працювали над документом всю ніч з 27 на 28 червня. Народні депутати прийняли державні символи України, державну українську мову та статті про приватну власність.

Прийняття Основного Закону України підтвердило незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Цей крок сприяв зміцненню авторитету України на міжнародній арені.

Конституція Пилипа Орлика

Гетьман Пилип Орлик 5 квітня 1710 року підписав документ "Договори і винесення Прав і вольностей Війська Запорозького". Документ став історичним і отримав назву "Конституція Орлика".

Документ видано двома мовами - латиною та староукраїнською мовою. Латиномовна версія знаходиться в Національному архіві Швеції, староукраїнський варіант залишився в Російському архіві стародавніх актів у Москві.

У Швеції "Конституція Орлика" була виявлена після розкопок на сільськогосподарських угіддях. Документ виявили в глиняному горщику, його було згорнуто у сувій. Шведські вчені вважають, що Пилип Орлик переклав свою Конституцію для того, щоб вручити її дипломатам з Європи.

Верховна Рада Володимир Зеленський День Конституції новини України
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