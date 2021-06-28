Великий герб України та Конституція Пилипа Орлика: Зеленський оголосив у Раді про нові плани Києва

Зеленський вніс до Ради законопроект про Великий герб України / УНІАН

Президент Володимир Зеленський у День Конституції України вніс до Верховної Ради невідкладний законопроект про Великий герб України. Доповідати документ під час його розгляду в парламенті буде перший глава держави Леонід Кравчук. При цьому Київ вже отримав три копії Конституції Пилипа Орлика, а оригінал вперше за 311 років привезуть в країну на День незалежності України. Про це заявив гарант під час урочистого засідання ВР.

"Я вношу проект законопроекту про Великий Державний Герб України і визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду Верховної Ради України. Доповідати законопроект під час його розгляду в Раді буде перший президент Леонід Кравчук", - сказав український президент.

Також він додав, що Швеція вже передала українській державі три копії Конституції Пилипа Орлика. Перша вже у фойє ради, друга буде в Офісі президента України. Третя з'явиться в КСУ після перезавантаження інстанції. Оригінал документа привезуть до України 24 серпня – до 30-ї річниці Незалежності.читайте такожСвята в червні 2021: як Україна відзначає День Конституції 2021

"Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика. Одна вже з ранку була виставлена у фойє Верховної Ради. Друга буде перебувати в Офісі президента. Третя - в Конституційному суді після його оновлення і перезавантаження. До тридцятої річниці Незалежності України вперше за 311 років в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика", - підкреслив Володимир Зеленський.

День Конституції України

Українська держава щороку 28 червня святкує День Конституції України. Верховна Рада 28 червня 1996 року прийняла першу Конституцію незалежної країни.

Реклама

Парламентарії працювали над документом всю ніч з 27 на 28 червня. Народні депутати прийняли державні символи України, державну українську мову та статті про приватну власність.

Прийняття Основного Закону України підтвердило незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Цей крок сприяв зміцненню авторитету України на міжнародній арені.

Конституція Пилипа Орлика

Гетьман Пилип Орлик 5 квітня 1710 року підписав документ "Договори і винесення Прав і вольностей Війська Запорозького". Документ став історичним і отримав назву "Конституція Орлика".

Документ видано двома мовами - латиною та староукраїнською мовою. Латиномовна версія знаходиться в Національному архіві Швеції, староукраїнський варіант залишився в Російському архіві стародавніх актів у Москві.

У Швеції "Конституція Орлика" була виявлена після розкопок на сільськогосподарських угіддях. Документ виявили в глиняному горщику, його було згорнуто у сувій. Шведські вчені вважають, що Пилип Орлик переклав свою Конституцію для того, щоб вручити її дипломатам з Європи.