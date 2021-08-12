Боротьба за ліси в Україні та масштабне залісення: Зеленський готує нове засідання РНБО

Зеленський доручив Данілову підготувати засідання РНБО з питання збереження лісів / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський уповноважив секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілова провести підготовку засідання щодо перевірки стану реформування лісового господарства країни і запуску екологічної ініціативи масштабне залісення України. Засідання міжвідомчої групи з даного питання вже відбулося. Під час заходу обговорювалися ініціативи глави держави щодо протистояння загрозам в екологічній сфері.

Як повідомляє пресслужба РНБО, 12 серпня міжвідомчою робочою групою з питань збереження і відтворення лісів під керівництвом Данілова було розглянуто питання того, як реалізуються зміни в лісовому господарстві, і як виконуються заходи щодо запуску екологічної ініціативи Масштабне залісення України.

читайте такожУкраїна знову дозволить вивозити ліс-кругляк до ЄС, але за однієї умовиКрім того, під час засідання комісії обговорювали аспекти виконання завдань, які були визначені указом глави держави від 23 березня, яким президент запустив рішення РНБО Про виклики і загрози національній безпеці в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації, і указом гаранта від 7 червня Про деякі заходи щодо збереження і відтворення лісів.

Додамо, про точну дату і час проведення засідання РНБО наразі не повідомляється. Однак відомо, що подібні заходи по п'ятницях стали вже традицією.

Законопроект про збереження лісів

16 липня парламентарії Верховної Ради ухвалили у першому читанні проект закону за №5650, який передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів в Україні.

У документі зазначено, що метою майбутнього закону є упорядкування питань збереження самосійних лісів, оптимізація процедури лісорозведення, реалізація заходів щодо збереження пасовищ і сіножатей, проведення процедури щодо збереження лісів за допомогою зміни цільового призначення земельних ділянок.